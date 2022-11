Nieuwe eigenaar Elon Musk maakt werk van de massale ontslagronde bij Twitter. Het personeel is intussen niet opgezet met de manier waarop dat gebeurt, ze reageren emotioneel op Twitter, en willen hun werkgever voor de rechtbank brengen.

Formeel begint de ontslagronde van zo'n 3.700 mensen pas vandaag, vrijdag. Maar verschillende werknemers kregen donderdagavond al geen toegang meer tot hun mailbox. Anderen kregen of krijgen vandaag een mail waarin staat dat ze niet langer welkom zijn bij het bedrijf.

Last Thursday in the SF office, really the last day Twitter was Twitter. 8 months pregnant and have a 9 month old.

Just got cut off from laptop access #LoveWhereYouWorked 💙 https://t.co/rhwntoR98l pic.twitter.com/KE8gUwABlU — rachel bonn (@RachBonn) November 4, 2022

Naast verschillend emotionele reacties op Twitter onder de hashtag #loveWhereYouWorked zijn intussen ook enkele werknemers naar de rechter gestapt, arbeidswetgeving in de VS stelt immers dat bij grote ontslagrondes personeel minstens zestig dagen op voorhand moet geïnformeerd worden.

It's my time to DeTweep. It's been an amazing 6.5 years, and I'm so grateful to everyone I've worked with. Thank you. #GunAndBadge #LoveWhereYouWorked. pic.twitter.com/C4LkqYnaE9 — Dan Schonberg (@dschonbe) October 13, 2022

Twitter telt ongeveer 7.500 mensen. Toen de overname door Elon Musk rond was, stuurde de nieuwe eigenaar al meteen de CEO en een aantal andere topmensen de laan uit. Aanvankelijk klonk het dat hij driekwart van het personeel wou ontslaan, nu zou dat neerkomen op ongeveer de helft.

9 years and 1 week. It’s been a ride. Forever grateful for the friendships and life lessons learned along the way. Once a Tweep, forever a Tweep. #lovewhereyouworked pic.twitter.com/ORr4osTn8q — Emily Katleman (Ettel) (@EmilyEttel) November 4, 2022

Onder de ontslagen mensen zit ook Rumman Chowdhury. In 2019 nog keynote speaker op het She Goes ICT-event van Data News. Zij werkte toen voor Accenture maar stapte later over naar Twitter om er rond ethical AI te werken. Ook de Belg Sebastiaan Van Leuven die al enkele jaren voor het bedrijf werkte moet vertrekken.

What a bittersweet phrase - not because I’m gone, but because it’s gone. #lovewhereyouworked — Rumman Chowdhury (@ruchowdh) November 4, 2022

And I'm gone. I guess.

Nobody told me anything.🤷 — Sebastiaan Van Leuven (@svleuven) November 4, 2022

Eén miljard dollar besparen op infrastructuur

Het personeel buitengooien is niet de enige kostenbesparing die Musk van plan is. Volgens interne berichten die Reuters kon inkijken, heeft Musk ook gevraagd aan het personeel om tot één miljard aan infrastructuurbesparingen uit te voeren. Het gaat om besparingen op servers en clouddiensten. Die zouden Twitter zo'n drie miljoen dollar per dag kosten.

Woke up to the sad news that I’m no longer a Tweep.



I loved every single moment working on the global @TwitterComms team, collaborating with and learning from an outstanding group of talented people.



Thank you to everyone who made it so special. #OneTeam #LoveWhereYouWorked — Gareth Field (@GField17) November 4, 2022

De combinatie van de helft minder personeel en zware besparingen op infrastructuur maken van Twitter de facto een wankel platform. Dat kan er bij pieken zoals verkiezingen of plotse gebeurtenissen voor zorgen dat de site overbelast geraakt.

In september nog raakte bekend dat een datacenter van Twitter in de problemen kwam door een hittegolf. Op dat moment klonk het in een interne memo dat twitter in een 'niet-redundante staat' is. Wat wil zeggen dat niet alles gedupliceerd is, en er bij een tweede incident mogelijk data verloren kan gaan.

Vermoedelijk zal de combinatie van minder personeel en minder infrastructuur ook de moderatie op het platform grotendeels doen verdwijnen. Musk gaf zelf al aan om voorstander te zijn dat je vrijwel alles mag tweeten zo lang het wettelijk toegelaten is.

Maar met de helft minder mensen om dat te controleren, of om tools te ontwikkelen om spam te beperken of ongepaste tweets te detecteren, lijkt het vrij zeker dat ook de gebruikservaring op Twitter klappen zal krijgen. Mede daarom stappen veel gebruikers de laatste dagen over op Mastodon, dat er op een week tijd 200.000 gebruikers bij kreeg. Dat is maar een fractie van de 330 miljoen actieve gebruikers op Twitter, maar toont wel dat ook gebruikers hun twijfels hebben bij de komst van Elon Musk.

