Softbank werkt aan een reorganisatie van dochter Arm nu de overname door Nvidia is afgeketst. Twaalf tot vijftien procent van de banen bij het chipbedrijf staan op de tocht. De reorganisatie is volgens Softbank nodig om het bedrijf klaar te stomen voor een beursgang.

The Telegraph meldt dat het personeel door Arm-CEO Rene Haas is geïnformeerd over de reorganisatie. Deze gaat wereldwijd impact hebben. De meeste ontslagen vallen naar verwachting in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Met de reorganisatie wil Arm de personeelskosten drukken.

In februari bleek de geplande overname van Arm door Nvidia uiteindelijk niet door te gaan. Toezichthouders hadden te veel bezwaren tegen de overname en vreesden onder meer impact op de concurrentie op de chipmarkt.

Voormalig CEO van Arm Simon Segars waarschuwde eerder al voor de impact van het afketsen van deze deal op de levensvatbaarheid van Arm.

