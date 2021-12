De Amerikaanse videospelontwikkelaar Riot Games, bekend van 'League of Legends', zal 100 miljoen dollar (88 miljoen euro) betalen om een einde te maken aan een collectieve rechtszaak over seksisme en seksuele intimidatie op de werkvloer.

Twee voormalige werkneemsters dienden in 2018 een eerste klacht in. Ze zeiden dat ze bij Riot Games het slachtoffer waren geworden van seksisme en seksuele intimidatie. Dat leidde tot een collectieve rechtszaak waar honderden (ex-)werknemers zich bij aansloten. Het Californische bedrijf zal nu 80 miljoen dollar betalen om werknemers te compenseren.Dat heeft het zelf aangekondigd.

Zeker 2.300 vrouwen die vanaf november 2014 voor Riot Games werkten, komen in aanmerking voor een vergoeding, zegt de staat Californië in een persbericht. Nog eens 20 miljoen dollar is bestemd om de juridische kosten van de eisers te compenseren. Riot Games gaat er ook mee akkoord om een onafhankelijke partij gedurende drie jaar de interne processen van gendergelijkheid inzake loon, promoties en meer te laten controleren. De schikking moet nog worden goedgekeurd door de rechtbank.

'Dit is een belangrijke dag voor de vrouwen bij Riot Games - en voor alle vrouwen die werken bij videospel- en technologiebedrijven. Zij verdienen een werkplek waar ze niet geïntimideerd en gediscimineerd worden', reageerde Genie Harrison van het advocatenbureau dat de eisers vertegenwoordigt. 'We waarderen de introspectie van Riot en het werk dat sinds 2018 werd verricht om een meer diverse en incusievere onderneming te worden.' Riot Games zelf liet weten zijn verantwoordelijkheid op te nemen en ervoor gekozen te hebben 'zich te verontschuldigen, van koers te veranderen en een beter Riot te bouwen'.

Riot Games is niet het enige gamebedrijf dat kampt met seksisme. Een groep van zo'n 150 medewerkers van Activision Blizzard eiste vorige maand het ontslag van topman Bobby Kotick. Die zou al jaren hebben geweten van beschuldigingen van seksuele intimidatie bij het bedrijf dat onder meer bekend is van de spellen 'World of Warcraft' en 'Call of Duty'. The Wall Street Journal berichtte ook over gevallen waarin Kotick zelf wordt beschuldigd. Activision Blizzard ontkende de beschuldigingen ten aanzien van zijn topman en het bestuur liet weten volledig achter Kotick te staan. In oktober heeft de gameproducent nog meer dan twintig medewerkers ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkplek.

Twee voormalige werkneemsters dienden in 2018 een eerste klacht in. Ze zeiden dat ze bij Riot Games het slachtoffer waren geworden van seksisme en seksuele intimidatie. Dat leidde tot een collectieve rechtszaak waar honderden (ex-)werknemers zich bij aansloten. Het Californische bedrijf zal nu 80 miljoen dollar betalen om werknemers te compenseren.Dat heeft het zelf aangekondigd. Zeker 2.300 vrouwen die vanaf november 2014 voor Riot Games werkten, komen in aanmerking voor een vergoeding, zegt de staat Californië in een persbericht. Nog eens 20 miljoen dollar is bestemd om de juridische kosten van de eisers te compenseren. Riot Games gaat er ook mee akkoord om een onafhankelijke partij gedurende drie jaar de interne processen van gendergelijkheid inzake loon, promoties en meer te laten controleren. De schikking moet nog worden goedgekeurd door de rechtbank. 'Dit is een belangrijke dag voor de vrouwen bij Riot Games - en voor alle vrouwen die werken bij videospel- en technologiebedrijven. Zij verdienen een werkplek waar ze niet geïntimideerd en gediscimineerd worden', reageerde Genie Harrison van het advocatenbureau dat de eisers vertegenwoordigt. 'We waarderen de introspectie van Riot en het werk dat sinds 2018 werd verricht om een meer diverse en incusievere onderneming te worden.' Riot Games zelf liet weten zijn verantwoordelijkheid op te nemen en ervoor gekozen te hebben 'zich te verontschuldigen, van koers te veranderen en een beter Riot te bouwen'. Riot Games is niet het enige gamebedrijf dat kampt met seksisme. Een groep van zo'n 150 medewerkers van Activision Blizzard eiste vorige maand het ontslag van topman Bobby Kotick. Die zou al jaren hebben geweten van beschuldigingen van seksuele intimidatie bij het bedrijf dat onder meer bekend is van de spellen 'World of Warcraft' en 'Call of Duty'. The Wall Street Journal berichtte ook over gevallen waarin Kotick zelf wordt beschuldigd. Activision Blizzard ontkende de beschuldigingen ten aanzien van zijn topman en het bestuur liet weten volledig achter Kotick te staan. In oktober heeft de gameproducent nog meer dan twintig medewerkers ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkplek.