'Oog voor Diabetes' zoekt mensen om software te trainen die oogziekten kan herkennen

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en De Vrije Universiteit Brussel (VUB) lanceerden maandag samen met de Diabetes Liga het online burgerwetenschapsproject 'Oog voor Diabetes'. Daarbij wordt aan gewone burgers gevraagd om de verschillen tussen scans van het netvlies aan te duiden, zodat een AI-model ervan kan leren. Het is de bedoeling dat het computermodel de symptomen van diabetische retinopathie (een aandoening die het netvlies van diabetici aantast) leert opsporen.

Software op basis van artificiële intelligentie wordt pas slim door te leren van beelden die al geanalyseerd zijn door een mens. Momenteel bestaat er al een grote database van foto's van het netvlies. Om de artificiële intelligentie verder scherp te stellen moeten de kenmerken van diabetische retinopathie door mensen worden aangeduid.

Meer dan een computer en een internetverbinding heeft u daarvoor niet nodig. De online applicatie leert u stap voor stap om de symptomen te herkennen en aan te duiden. "We hopen dat de betrokkenheid van de burger bij dit citizen-science-project de kennis over diabetes in de samenleving zal vergroten", zegt Patrick De Boever, coördinator van het Oog voor Diabetes-project.

Eens de software helemaal op punt staat, kan ze ingezet worden in eerstelijnsscreening bij de opticien, huisarts of apotheker. Die kunnen dan personen met een indicatie voor de ziekte doorverwijzen voor verder onderzoek door de oogarts. "Bezoek aan de oogarts gebeurt vaak pas als er klachten optreden en dit is meestal in een laat stadium van de ziekte. Echter, met een foto van je netvlies en software om die automatisch te analyseren, kan de ziekte in een vroeg stadium opgespoord worden", vertelt De Boever.

Waarom is het belangrijk om diabetische retinopathie zo vroeg mogelijk op te sporen? Diabetische retinopathie treft ongeveer één op de drie personen met diabetes en het risico op netvliesschade neemt toe met de duur van de ziekte. Vijfentachtig tot vijfennegentig procent van de personen die langer dan twintig jaar diabetes hebben, ontwikkelt diabetische retinopathie. De aandoening wordt vandaag vaak laat vastgesteld omdat er in het begin weinig klachten zijn. Toch is het belangrijk dat de diagnose zo vroeg mogelijk gebeurt: de schade aan het netvlies kan niet meer hersteld worden en als de ziekte onbehandeld blijft, kan ze tot verlies van het gezichtsvermogen leiden.