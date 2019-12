Nu de 175 onderwijsinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via glasvezel zijn aangesloten op breedbandinternet, wil Brussel ook de basisscholen in het gewest 100 Mbps aan te bieden.

Als onderdeel van het multimediaplan 1999-2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt het project Fiber to the School nu supersnel internet aan 175 middelbare scholen in Brussel. Met een investering van 12,7 miljoen euro werd dit project ondersteund door het CIRB (Informatiecentrum van het Brussels Gewest) in samenwerking met IRISnet, de regionale speler in de ontwikkeling van infrastructuur en telecommunicatiediensten die bijdragen aan de Brusselse instellingen. IRISnet werd opgericht in 2012 en is een publiek-private samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Orange om de architectuur van het bestaande netwerk te verbeteren en gigabit-snelheden te bereiken.

Eerder berichtten we al dat voortaan alle middelbare scholen in Brussel een symmetrische peer-to-peer-verbinding hebben met 100 Mbit /s. Het netwerk daarvoor is gebouwd op de bestaande backbone, zo'n 300 kilometer aan glasvezel, waarbij IRISnet in de periode 2017-2019 zo'n 20 kilometer glasvezel per jaar heeft geïnstalleerd om 28 instellingen met elkaar te verbinden.Voor IRISnet zal de uitdaging ook nu weer niet alleen zijn geweest om glasvezel te trekken, maar ook om civiele werken te leveren, terwijl het ook scholen ondersteunende diensten aanbiedt voor het installeren van routers en lokale bekabeling.

Fundamenteel

"In het middelbaar onderwijs is bandbreedte niet langer een probleem", zegt Hervé Feuillien, directeur-generaal van CIRB, tijdens de officiële inhuldiging van het netwerk van Fiber to the School.

"We moeten nu over de fundamenten van het netwerk nadenken. De uitdaging is hier van een andere orde, omdat het gaat om het onderling verbinden van niet minder dan 500 instellingen, met een budget van ongeveer 20 miljoen euro. Als het ons lukte om binnen 20 jaar 40 miljoen op te halen, moet het mogelijk zijn om op tien jaar tijd 20 miljoen euro vrij te geven. Naar mijn mening is dit een essentiële noodzaak voor zowel opleiding als voor de economie en de samenleving."

Thierry Joachim, Managing Director van IRISnet, voegt op zijn beurt toe dat "we de betrouwbaarheid van onze services op het Fiber to the School-project hebben bewezen. We zijn transparant in het aanbieden van diensten die gebaseerd zijn op een budget en niet op de aankoop van diensten." De bal, zo zegt hij, ligt voortaan in het politieke kamp.

"We zijn momenteel in gesprek en verwachten een principebesluit in de loop van het tweede kwartaal van 2020," zegt Joachim, die eraan toevoegt dat een dergelijk project zou leiden tot het creëren van 7 tot 10 nieuwe banen bij IRISnet (waarvan het personeelsbestand is gegroeid van 10 mensen bij de oprichting in 2012 tot meer dan 40 werknemers vandaag).