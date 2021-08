De plannen van Apple om iPhones te scannen op beelden met kindermisbruik krijgen niet alleen kritiek van de buitenwereld. Ook binnen het bedrijf zijn mensen bezorgd dat de functie wordt misbruikt.

Volgens Reuters waren er de afgelopen week flinke discussies binnen Apple's eigen Slack-kanalen over de nieuwe functie die binnenkort in de VS, en later in andere landen, wordt uitgerold. De voornaamste zorg daarbij is dat repressieve overheden zullen eisen om met de tool ook andere zaken op te sporen.

Reuters merkt op dat er wel vaker discussie is binnen Apple, maar dat het zelden is dat die discussie zo fel is en dat ze ook, weliswaar anoniem, met de buitenwereld wordt gedeeld. Doorgaans staat Apple's personeelscultuur er om bekend van net heel discreet om te gaan met interne meningsverschillen.

Apple maakte begin deze week bekend dat het iPhones gaat scannen op foto's van gekend kindermisbruik. Het gaat daarbij om beelden vlak voor ze naar iCloud worden verstuurd. Het gebruikt daarvoor een database van gekende foto's van misbruik die via hashwaarden worden vergeleken met foto's op de telefoon. De functie wordt binnenkort uitgerold in de VS, maar andere landen volgen binnenkort.

Voor- en tegenstanders

Intern levert dat voor- en tegenstanders op. Sommigen merken op dat dit de meest redelijke aanpak is. Zo volgt er bij meerdere foto's ook een menselijke controle vooraleer er mensen worden gerapporteerd aan ordediensten, en voorkomt het dat die ordediensten zelf de scans uitvoeren. Enkele werknemers hopen ook dat de nieuwe aanpak het nu mogelijk maakt om iCloud volledig te encrypteren, een plan waar Apple eerder dit jaar vanaf stapte. Maar tegenstanders merken op dat dit een serieuze stap terug is in het privacy-imago dat Apple zichzelf aanmeet.

Ook extern kan de keuze op weinig begrip rekenen bij privacy- en mensenrechtenactivisten. Velen gaan er van uit dat eens zo'n systeem bestaat, overheden in sommige landen gaan eisen dat de scanning ook wordt gebruikt om andere zaken op te sporen. Zo plooide apple eerder al voor China door data van Chinese klanten in dat land op te slaan.

