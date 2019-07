Na Huawei opent ook concurrent ZTE een cybersecurity lab in Brussel. Daarmee wil het partners en klanten inzage geven in haar technologie.

Het lab laat klanten, autoriteiten en andere belanghebbenden toe om de broncode in te kijken van ZTE's technologie. Ook voorziet ZTE er documenten die partners kunnen gebruiken op bijvoorbeeld software te testen of aanvallen te simuleren op ZTE-materiaal.

Het doel van zo'n center is het vertrouwen herstellen in ZTE. Het Chinese bedrijf krijgt net als concurrent Huawei regelmatig de (Amerikaanse) beschuldiging dat het zou spioneren namens de Chinese staat, of onveilig is. Door klanten en overheden inzage te geven in de technologie, moet die angst worden weggenomen.

Eerder dit jaar in maart opende Huawei al zo'n center in ons land. ZTE heeft ook gelijkaardige centra in China en Rome.