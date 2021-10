De Italiaanse overheid voert gesprekken met Intel over een nieuwe chipfabriek. Onder meer Duitsland, Polen, Frankrijk, België en Nederland liggen al op tafel.

Totnogtoe was Duitsland de grootste kanshebber om een nieuwe chipfabriek van Intel binnen te halen. Maar ook de Benelux wordt overwogen, net zoals Polen, waar Intel al aanwezig is, en Frankrijk.

Daar komt nu Italië bij. Volgens bronnen van Reuters werkt de Italiaanse overheid aan een aanbod voor Intel met onder meer overheidssteun en voordelen rond arbeids- en energiekosten.

Qua locatie worden onder meer Turijn (Mirafiori) genoemd, en Catania in Sicilië, waar STMicroelectronics vandaag al aanwezig is.

Overheidssteun

Wanneer de beslissing van Intel valt is nog niet duidelijk. Al zal veel afhangen van de overheidssteun die het bedrijf kan krijgen. In mei liet CEO Pat gelsinger al vallen dat het bedrijf rekent op zo'n acht miljard euro aan subsidies.

Europa is van haar kant sterk vragende partij voor meer chipfabrieken. De ambitie is om het aandeel chips geproduceerd in Europa binnen tien jaar op te krikken van tien tot twintig procent, om zo minder afhankelijk te zijn van productiesites in Azië of de VS.

