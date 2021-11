Microsoft geeft Teams binnenkort hologrammen en een virtuele wereld. Tegelijk komt het bedrijf met een nieuwe app die alle puzzelstukken van onder meer MS Office combineert.

Na een periode waarin velen genoeg hebben van virtueel vergaderen stelt Microsoft op haar eigen Ignite conferentie een nieuwe manier van virtueel vergaderen voor. Met Mesh for Microsoft Teams komt het bedrijf met gepersonaliseerde avatars en virtuele ruimtes waarin die avatars met elkaar kunnen interageren.

Daarmee sluit Microsoft aan in het rijtje van Cisco en Facebook die graag willen dat onze werkvloer er in de toekomst uitziet als een Nintendo Wii-videospel, maar dan zonder het spelen. In tegenstelling tot die andere twee, is het bij Microsoft wel de bedoeling dat die avatars werken zonder extra hardware. Het is dus perfect mogelijk om zonder VR of AR headset rond te lopen. Al merkt Microsoft op dat het ook mogelijk is om met mixed reality headsets zoals de Hololens te werken.

Ook hier valt het woord 'metaverse', een virtuele wereld waar we kunnen interageren met anderen. Concreet wil dat vooral zeggen dat organisaties hun eigen virtuele ruimte kunnen bouwen waarin werknemers kunnen rondlopen. Of zoals Microsoft het zelf omschrijft: 'Om te mixen en minglen, samenwerken aan projecten en die toevallige ontmoetingen die innovatie voortbrengen.'

Digitale winkel

Maar de metaverse van Microsoft gaat verder door dan Teams. Ook in Dynamics komen er virtuele werelden kijken. Zo is er nu, in preview, Dynamics 365 Connected Spaces. Dat is de nieuwe naam van Dynamics 365 Connected Store.

Hierbij bouw je een digital twin waarbij ook fysieke objecten virtueel worden weergegeven. Het doel is dat je zo trends en patronen kan herkennen, bijvoorbeeld door met een camera aan de ingang te tellen op welke dagen en uren het druk is, of hoeveel mensen langs een bepaalde display lopen of er blijven staan.

Loop

Met Microsoft Loop introduceert het bedrijf een nieuwe app die volgens het bedrijf doorheen andere (Microsoft-)apps gaat. Concreet wil dat zeggen dat je in Loop dingen van onder meer Office of Dynamics kan combineren in één project.

Loop is daarmee de opvolger van het in 2020 gedemonstreerde Fluid, waarbij zaken als tabellen of lijsten los van hun klassieke Office-omgeving kunnen worden meegenomen en gecombineerd, maar ook wel up-to-date blijven als de brondata verandert.

De nieuwe app is wel gebaseerd op webtechologie. Ze lijkt voorlopig dus los te staan van de desktopversie van Office.

Verder op Ignite stelt Microsoft onder meer nieuwigheden voor Azure, Teams, Defender for Business, Dynamics 365 en Office 365 voor. De voornaamste aankondigingen lees je in hun blogpost.

