Na Adobe zet ook Oracle het merendeel van haar activiteiten stop in Venezuela. Dat laat het bedrijf weten in een brief aan lokale partners.

De brief, waarvan IT-website Bleepingcomputer een kopie ontving, werd eind september naar verschillende Venezolaanse partners gestuurd. Daarin zegt het Amerikaanse bedrijf dat het door Trump's executive order 13884 niet langer kan samenwerken met hen. "Oracle moet haar business in Venezuela afbouwen waardoor er geen nieuwe zaken met bestaande of nieuwe klanten kunnen gebeuren," staat onder meer in de brief.

Concreet wil dat zeggen dat lokale partners van Oracle geen services, producten, hard- of software van het bedrijf meer mogen aanbieden. Voor bestaande klanten waar het bedrijf al lopende contracten mee heeft, gaat het geval per geval bekijken wat wel of niet mogelijk is.

Bleepingcomputer merkt wel op dat het executive order van Trump per definitie slaat op een verbod om samen te werken met de Venezolaanse overheid, overheidsbedrijven of politieke divisies van de overheid. Terwijl ook bedrijven die daar los van staan de brief hebben ontvangen. Tegenover Bleepingcomputer zegt Oracle geen commentaar te geven op de zaak.

Oracle is het tweede grote Amerikaanse technologiebedrijf dat Venezuela dumpt als markt. Eerder deze week raakte bekend dat Adobe accounts in Venezuela zal deactiveren vanaf 29 oktober. Aanvankelijk betekende dit zelfs dat klanten die een jaarabonnement op Adobe's producten hadden (zoals Photoshop, Indesign, Premiere...) hun geld niet terugkregen. Intussen heeft het bedrijf laten weten dat het klanten in het land wel zal terugbetalen.