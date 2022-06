Mediagroep Rossel krijgt van de Gegevensbeschermingsautoriteit een boete van 50.000 euro opgelegd. Onder meer de site van Le Soir, Sudinfo.be en Sudpressedigital.be gaan op een verkeerde manier met niet-essentiële cookies om. Ook andere mediagroepen worden momenteel doorgelicht.

De boete door de GBA past in een breder onderzoek waarbij elke grote mediagroep wordt onderzocht. Eerder kreeg Roularta al een gelijkaardige boete, maar ook voor titels van MediaHuis, DPG en anderen wordt momenteel nog aan een uitspraak gewerkt.

Concreet gaat het om schendingen rond niet-essentiële cookies. Verschillende van die cookies werden al geplaatst voor de gebruiker daar toestemming voor gaf, ook was er geen toestemming voor analytische en sociale netwerk-cookies. Hier baseerde Rossel zich op het gerechtvaardigde belang, maar daar is de GBA niet mee akkoord. Ook was het cookiebeleid onvolledig en moeilijk toegankelijk en werden sommige toestemmingsvakjes al vooraf aangevinkt.

'De schendingen die wij op de websites van Le Soir, Sudinfo en Sudpresse éditions digitales hebben vastgesteld, betreffen een miskenning van de beginselen van gegevensbescherming zelf, en op het moment van onze beslissing behoorden deze websites tot de 10 meest bezochte mediasites in België,' zegt Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer. 'Het is van wezenlijk belang dat perssites, die bovendien door een groot aantal gebruikers worden geraadpleegd, de regels inzake gegevensbescherming naleven.'

