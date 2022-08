Kunstmatige intelligentie kan geen patent toegewezen krijgen. Dat stelt een federale rechter in de VS op een vraag van een man die van oordeel is dat zijn AI-systeem de rechtmatige bedenker is van een paar uitvindingen.

De zaak is een herhaling van wat in juni al in het VK gebeurde. Stephen Thaler trok er naar de rechtbank om een patent te laten toewijzen aan zijn Dabus AI systeem. De machine zou onder meer een voedselcontainer en een zaklamp hebben ontworpen.

In Zuid Afrika kreeg hij gelijk, maar in het VK was de rechtbank van oordeel dat een machine (nog) geen patent kan krijgen op die manier. Al liet het Britse patentenkantoor wel een opening omdat in de toekomst wel mogelijkte maken. Nu laat een rechter in de VS weten dat ook zij van oordeel zijn dat het niet kan, meldt Bloomberg.

Formeel gaat het over de term 'individu' in de Amerikaanse wet die volgens de rechter slaat op mensen. Waardoor Dabus geen aanspraak maakt. De advocaat van Thaler zegt wel alsnog in beroep te willen gaan tegen de beslissing. Volgens hen gaat het om een nauwe en zeer tekstkundige interpretatie van de term 'individu.'

