Een groep gebruikers van de chatapp WeChat hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse overheid. Een presidentieel besluit van begin deze maand verbiedt alle transacties met de app.

De aanklacht noemt het presidentieel besluit ongrondwettelijk, schrijft de krant The Wall Street Journal. De rechtszaak wordt aangespannen door een gebruikersgroep die niet gelinkt is aan WeChat zelf, of aan de eigenaar Tencent. Bedoeling van de rechtszaak is om het presidentieel besluit van 6 augustus nietig te laten verklaren. Met dat besluit blokkeert president Trump het gebruik van WeChat, en transacties met de app. In hetzelfde besluit gaf hij TikTok 45 dagen om zijn Amerikaanse activiteiten te verkopen. De Amerikaanse overheid beschuldigt de Chinese bedrijven achter deze apps ervan dat ze gegevens delen met de Chinese Communistische Partij. De ban zou volgende maand moeten ingaan.

Volgens de WeChat gebruikers is het presidentieel besluit ongrondwettelijk en overtreedt het de principes van eerlijk proces en recht op vrije meningsuiting. Het zou ook discrimineren tegen Chinese Amerikanen, omdat het de belangrijkste manier is voor deze groep om met elkaar en met familie af te spreken. Eerder gaf ook TikTok al aan dat het een rechtszaak begint tegen de ban.

