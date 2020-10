Het 5G-telecomnetwerk in Zweden zal geen uitrusting van de Chinese groepen Huawei en ZTE mogen bevatten. Dat heeft de Zweedse telecomautoriteit dinsdag aangekondigd.

De beslissing komt er omwille van de nationale veiligheid, om te 'garanderen dat het gebruik van de frequenties de veiligheid van Zweden niet in gevaar brengt', klinkt het. Begin dit jaar werd er in Zweden een wet gestemd die deze uitsluiting mogelijk maakt. Concreet mag er geen nieuwe uitrusting van de Chinese groepen meer gebruikt worden, en de Chinese elementen die nu al in het netwerk zitten, moeten tegen begin 2025 verwijderd zijn.

Eerder sloot het Verenigd Koninkrijk Huawei al uit van zijn 5G-netwerk. In België is er geen volledig verbod, maar er gelden wel beperkingen. Leveranciers 'met een hoog risico' mogen geen deel uitmaken van de kern van toekomstige 5G-netwerken. Ze mogen ook maximaal 35 procent leveren van alle infrastructuur.

Eerder deze maand maakten de telecomoperatoren Proximus en Orange bekend dat ze bij de uitbouw van hun 5G-netwerk voor supersnel mobiel internet in België kiezen voor het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson, en dus niet voor het Chinese Huawei. Telenet, dat momenteel met het Chinese ZTE samenwerkt, heeft zijn keuze nog niet bekendgemaakt.

