De Russische invasie van Oekraïne heeft impact op een groot deel van de wereld, en ook de chipsector hoort daarbij. De productie van onder meer het voor chips noodzakelijk edelgas neon is sterk verstoord.

Oekraïne produceert zowat de helft van de wereldvoorraad aan neon, een zeldzaam edelgas dat ontstaat als bijproduct van de staalindustrie. Neon is nodig voor de productie van chips, specifiek voor de lasers die patronen in halfgeleiders moeten snijden.

De chipsector had het ook zonder oorlog al moeilijk om aan de vraag te voldoen. Een pandemie, logistieke problemen en overstromingen zorgden de voorbije jaren voor stevige vertragingen van componenten en grondstoffen. De oorlog in Oekraïne doet daar dus nog een schep bovenop.

Lees ook: Ook techreuzen keren Rusland de rug toe

De productie van edelgassen gebeurt voor een groot deel in Oost-Europa. Gevolg daarvan is dat bij de invasie van de Krim, in 2014, de prijs van neon al met 600 procent omhoog schoot. Ook andere industriële gassen als xenon en krypton hebben er vaak hun oorsprong. Sinds januari is de prijs van krypton bijvoorbeeld vervijfvoudigd. Oekraïne produceert zo'n veertig procent van de wereldwijde voorraad van krypton.

Grote chipbouwers als Samsung en het Nederlandse ASML zijn al een aantal jaar aan het zoeken naar alternatieve producenten, maar de productie van edelgassen vereist gespecialiseerde fabrieken, omdat ze moeten worden gefilterd tot een zuiverheid van 99,9 procent. De alternatieven liggen dan bijvoorbeeld voornamelijk in China. En daar speelt dan weer de verslechterende relatie tussen China en de VS.

Oekraïne produceert zowat de helft van de wereldvoorraad aan neon, een zeldzaam edelgas dat ontstaat als bijproduct van de staalindustrie. Neon is nodig voor de productie van chips, specifiek voor de lasers die patronen in halfgeleiders moeten snijden.De chipsector had het ook zonder oorlog al moeilijk om aan de vraag te voldoen. Een pandemie, logistieke problemen en overstromingen zorgden de voorbije jaren voor stevige vertragingen van componenten en grondstoffen. De oorlog in Oekraïne doet daar dus nog een schep bovenop.De productie van edelgassen gebeurt voor een groot deel in Oost-Europa. Gevolg daarvan is dat bij de invasie van de Krim, in 2014, de prijs van neon al met 600 procent omhoog schoot. Ook andere industriële gassen als xenon en krypton hebben er vaak hun oorsprong. Sinds januari is de prijs van krypton bijvoorbeeld vervijfvoudigd. Oekraïne produceert zo'n veertig procent van de wereldwijde voorraad van krypton.Grote chipbouwers als Samsung en het Nederlandse ASML zijn al een aantal jaar aan het zoeken naar alternatieve producenten, maar de productie van edelgassen vereist gespecialiseerde fabrieken, omdat ze moeten worden gefilterd tot een zuiverheid van 99,9 procent. De alternatieven liggen dan bijvoorbeeld voornamelijk in China. En daar speelt dan weer de verslechterende relatie tussen China en de VS.