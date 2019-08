'Open source is veel meer dan een stukje code in Python of R'

Véronique Van Vlasselaer liet zich in een opiniestuk kritisch uit over bedrijven die overschakelen naar R of Python zonder over de implicaties na te denken. Stef Schampaert van Red Hat reageert: 'Er bestaat ook nog zoiets als entreprise open source. Daarmee kunnen bedrijven vol vertrouwen aan de slag, en dat gebeurt in de praktijk steeds vaker'.

Of we ons niet aangevallen voelden door dat opiniestuk van Véronique Van Vlasselaer in Data News van afgelopen vrijdag, werd me de voorbije dagen geregeld gevraagd. "Ik zou niet weten waarom," antwoordde ik telkens. "Dat artikel benadrukt namelijk net de toegevoegde waarde van een bedrijf als Red Hat."

Creativiteit en innovatie

Voor een deel ben ik het zelfs eens met de auteur. Een product is namelijk bijlange nog niet "af" als je klaar bent met coderen. Er komt nog heel wat meer bij kijken, en dat zijn stappen die de doorsnee ontwikkelaar zelf zelden voor zijn of haar rekening neemt of kan nemen. Maar wat de auteur van het opiniestuk jammer genoeg nalaat, is een onderscheid maken tussen community open source en Enterprise open source, en dat is in deze discussie nochtans heel belangrijk.

De eerste variant is een ware speeltuin, volledig gericht op creativiteit en innovatie. Vooral jonge ontwikkelaars vinden het heerlijk om aan de slag te gaan met elementen die andere leden van de community hebben ontwikkeld, en stellen - zoals het hoort - het resultaat van hun programmeerwerk netjes weer terug ter beschikking van die community. Door de aanzienlijke omvang en de veelzijdigheid van de community levert dat een enorme rijkdom aan vernuftige oplossingen op, die inderdaad niet altijd gedocumenteerd worden en waarin zeker gevaren schuilen.

Geschikt voor het bedrijfsleven

Daarnaast, en dat is waar de toegevoegde waarde van een bedrijf als Red Hat ligt, is er gelukkig ook zoiets als Enterprise open source. Dat is - zoals de naam al aangeeft - open source-technologie waaraan ook onze ontwikkelaars in de verschillende communities aan meewerken, maar die verder geschikt wordt gemaakt voor gebruik in het bedrijfsleven. We hebben het hier dan onder andere over elementen als lifecycle management, hard- en softwarecertificatie, 24-uurs support, legale bescherming, bug fixing, security features, enzovoort. Ook het documenteren van de software is daar een belangrijk onderdeel van. Het spreekt voor zich dat je dan iets heel anders krijgt dan een door een pas afgestudeerde en enthousiaste IT'er in Python geschreven oplossing...

'Open source is veel meer dan een stukje code in Python of R'

Met deze enterprise-versie kunnen bedrijven vol vertrouwen aan de slag, en dat gebeurt in de praktijk steeds vaker, zo bleek onlangs uit een onderzoek dat we hebben laten uitvoeren. In de Forbes top-500 van bedrijven vind je nauwelijks bedrijven die niet met Enterprise open Source werken. Zelfs andere grote IT-bedrijven zoals Microsoft slaan vandaag de open source-weg in. En dat de grootste software-overname ooit door IBM nu net een open source-bedrijf betreft (voor wie even niet gevolgd heeft: Red Hat, dus), is hier verder het levende bewijs van.

Het bewijst allemaal dat de keuze voor open source veel meer is dan al eens een stukje code in Python of R te laten schrijven. Open source is een succescol en volwaardig ontwikkelmodel waarin creativiteit en innovatie alle ruimte krijgen, maar waarvan de resultaten voor veilig gebruik in de bedrijfswereld wel nog enterprise ready gemaakt moeten worden, natuurlijk.