Els Bellens is redactrice bij Data News.

De openbaar aanklager in Californië is naar de rechtbank getrokken om Facebook te dwingen mee te werken aan het privacy-onderzoek naar het bedrijf. Uit gelekte documenten zou ondertussen blijken dat Facebook zijn gebruikersdata jarenlang heeft ingezet als wapen tegen andere bedrijven.

Xavier Becerra, de openbare aanklager van de Amerikaanse staat Californie, heeft een aanvraag ingediend die Facebook moet dwingen om de door hem aangevraagde documenten beschikbaar te maken. Volgens de man, die een onderzoek is gestart rond het Cambridge Analytica-schandaal, is Facebook bijzonder weigerachtig om mee te werken met zijn team, maar ook met de FTC, de Amerikaanse marktwaakhond.

Het onderzoek loopt al 18 maanden, maar Facebook zou er een jaar over gedaan hebben om stukken op te zoeken rond Cambridge Analytica. Het bedrijf zou nu ook weigeren om bijkomende informatie op te zoeken in de communicatie van de directeuren van het bedrijf, zoals CEO Mark Zuckerberg en COO Sheryl Sandberg.

Californië is een van 47 Amerikaanse staten die, naar aanleiding van het Cambridge Analytica schandaal, onderzoeken op welke manier Facebook met gebruikersgegevens omgaat. Afgelopen zomer kreeg Facebook nog een boete van 5 miljard dollar van toezichthouder FTC wegens een aantal privacybezwaren, waaronder het ongeoorloofd doorspelen van gegevens naar Cambridge Analytica.

'Facebook zette gebruikersdata in als drukmiddel'

Het bedrijf staat dan ook al even onder druk in binnen- en buitenland, en dat lijkt er niet meteen beter op te worden. Uit duizenden documenten die gelekt werden in een andere rechtszaak, tussen Facebook en een app-maker, moet bijvoorbeeld blijken dat Facebook zijn gebruikersdata jarenlang heeft ingezet als wapen tegen andere bedrijven. Bevriende bedrijven werden ermee beloond, terwijl rivalen werden bestraft. NBC News meldt dat op basis van de gelekte interne documenten, voornamelijk uit de jaren 2011 tot 2015.

Volgens NBC News kreeg Amazon bijvoorbeeld speciale toegang tot informatie over Facebookgebruikers, omdat het adverteerde op Facebook. De chatapp MessageMe werd juist geweerd, omdat die te populair werd en een gevaar voor Facebook zou kunnen worden. Facebook wilde zulke maatregelen presenteren als een manier om privacy van gebruikers te beschermen.

Eerder kon Data News een deel van de interne gelekte documenten afkomstig van dezelfde rechtszaak inkijken. Daaruit concludeerden we dat Facebook tussen 2012 en 2015 in verschillende landen beleidsmakers heeft proberen beïnvloeden om ervoor te zorgen dat er geen al te strenge privacywetgeving werd ingevoerd.