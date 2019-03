Facebook zette wereldwijde lobbycampagne op tegen privacywetgeving

De documenten zijn afkomstig van een rechtszaak tussen Facebook en de Amerikaan Ted Kramer, de oprichter van Six4Three. Met dat bedrijf bracht hij Pikini uit, een app die automatisch op zoek naar foto's van Facebook-contacten in bikini. De Pikini-app misbruikte daarvoor dezelfde API die ook gebruikt werd door de quiz-app die de gegevens van miljoenen gebruikers in de handen van Cambridge Analytica deed belanden. Nadat Facebook in 2014 de toegang voor degelijke third-party-apps afsloot, klaagde de oprichter van Six4Three het techbedrijf aan.

...