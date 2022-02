OpenSea, een van de grootste NFT-platformen ter wereld, geeft aan dat een grote meerderheid van de gratis aangemaakte NFT's op zijn platform roofkunst is.

Samen met de boom van de NFT-markt, is ook de hoeveelheid fraude met NFT's explosief gegroeid. Meer dan tachtig procent van de gratis aangemaakte NFT's op OpenSea is bijvoorbeeld gestolen of spam. Het bedrijf zegt dat zelf naar aanleiding van een maatregel die dat moest verminderen, maar die OpenSea ondertussen weer heeft teruggedraaid.

OpenSea is een van de grootste platformen voor NFT's of 'non-fungible tokens'. Gebruikers kunnen zo een unieke code aanmaken die gelinkt wordt aan de digitale eigendom van bijvoorbeeld een kunstwerk van een aap of de broncode van het world wide web. Het reçuutje van de aankoop wordt vervolgens op de ethereum blockchain bijgehouden.

Dat OpenSea zo groot is geworden, heeft deels te maken met de mogelijkheid om gratis NFT's aan te maken. Normaliter betaal je voor het aanmaken een transactieprijs, de kost om iets op de blockchain vast te zetten. Zo'n transactiekost kan op de ethereum blockchain fluctueren tussen de 2 en de 70 dollar. Bij OpenSea kan je echter zoveel NFT's maken als je wilt, en de prijs van het maken wordt dan doorgerekend aan de koper.

Deze week zette het bedrijf korte tijd een limiet van vijftig op de hoeveelheid 'gratis' NFT's die een gebruiker kan maken. Na protest werd die maatregel weer teruggedraaid, maar in een twitter-draadje, gespot door nieuwssite Vice, zegt het platform dat het die limiet instelde omdat er zwaar misbruik wordt gemaakt van de gratis maatregel. Tot tachtig procent van die gratis aangemaakte NFT's zijn namelijk frauduleus of spam, zo zegt het bedrijf zelf. Of anders gezegd: gestolen. Iets wat je al wist als je ook maar een klein aantal digitale artiesten volgde.

NFT's in de kunstwereld zijn op zijn zachts gezegd controversieel. Voor de believers is het een goeie manier om betaald te worden voor hun werk. Een heel groot deel anderen zijn echter tegen, niet in het minst omdat ze al meermaals hun eigen werk, zonder hun medeweten, zijn tegengekomen op OpenSea en andere platformen. Roofkunst dus, verkocht op een platform waar dat in principe niet meer kan worden teruggedraaid.

'We denken altijd in de eerste plaats aan de artiesten', zegt OpenSea nu op Twitter, waar het aankondigt dat je dus als vanouds eindeloos veel NFT's gratis kan aanmaken. In vage bewoordingen meldt het platform verder dat het gaat proberen wat te doen aan al die 'bad actors' die werk van digitale artiesten stelen. Hoe het dat wil doen, is niet meteen duidelijk.

Samen met de boom van de NFT-markt, is ook de hoeveelheid fraude met NFT's explosief gegroeid. Meer dan tachtig procent van de gratis aangemaakte NFT's op OpenSea is bijvoorbeeld gestolen of spam. Het bedrijf zegt dat zelf naar aanleiding van een maatregel die dat moest verminderen, maar die OpenSea ondertussen weer heeft teruggedraaid. OpenSea is een van de grootste platformen voor NFT's of 'non-fungible tokens'. Gebruikers kunnen zo een unieke code aanmaken die gelinkt wordt aan de digitale eigendom van bijvoorbeeld een kunstwerk van een aap of de broncode van het world wide web. Het reçuutje van de aankoop wordt vervolgens op de ethereum blockchain bijgehouden. Dat OpenSea zo groot is geworden, heeft deels te maken met de mogelijkheid om gratis NFT's aan te maken. Normaliter betaal je voor het aanmaken een transactieprijs, de kost om iets op de blockchain vast te zetten. Zo'n transactiekost kan op de ethereum blockchain fluctueren tussen de 2 en de 70 dollar. Bij OpenSea kan je echter zoveel NFT's maken als je wilt, en de prijs van het maken wordt dan doorgerekend aan de koper. Deze week zette het bedrijf korte tijd een limiet van vijftig op de hoeveelheid 'gratis' NFT's die een gebruiker kan maken. Na protest werd die maatregel weer teruggedraaid, maar in een twitter-draadje, gespot door nieuwssite Vice, zegt het platform dat het die limiet instelde omdat er zwaar misbruik wordt gemaakt van de gratis maatregel. Tot tachtig procent van die gratis aangemaakte NFT's zijn namelijk frauduleus of spam, zo zegt het bedrijf zelf. Of anders gezegd: gestolen. Iets wat je al wist als je ook maar een klein aantal digitale artiesten volgde.NFT's in de kunstwereld zijn op zijn zachts gezegd controversieel. Voor de believers is het een goeie manier om betaald te worden voor hun werk. Een heel groot deel anderen zijn echter tegen, niet in het minst omdat ze al meermaals hun eigen werk, zonder hun medeweten, zijn tegengekomen op OpenSea en andere platformen. Roofkunst dus, verkocht op een platform waar dat in principe niet meer kan worden teruggedraaid. 'We denken altijd in de eerste plaats aan de artiesten', zegt OpenSea nu op Twitter, waar het aankondigt dat je dus als vanouds eindeloos veel NFT's gratis kan aanmaken. In vage bewoordingen meldt het platform verder dat het gaat proberen wat te doen aan al die 'bad actors' die werk van digitale artiesten stelen. Hoe het dat wil doen, is niet meteen duidelijk.