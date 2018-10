Ophef over USB-sticks bij de verkiezingen

Het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur waarschuwde vorige week de voorzitters van de hoofdbureau's van de komende lokale verkiezingen voor een mogelijk probleem met de USB-sticks die gebruikt zullen worden. Bij het inlezen van de USB-sticks op verkiezingsdag vraagt de pc om de USB-sticks te formatteren: "de schijf in station moet worden geformatteerd, voordat u deze kunt gebruiken". De gebruiker moet vervolgens op 'Annuleer' klikken. "Als u de USB-stick formatteert zijn de gegevens erop en dus de stemresultaten gewist!!", las de waarschuwing letterlijk.

De reden is de manier waarop een Windows-computer omgaat met Linux-partities. De stemmen worden bij de digitale stemcomputers geëncrypteerd opgeslagen in een Linux-partitie op de USB-stick, samen met een Windows-partitie voor de applicatie 'Resultatenbeheer'. Het Windows-besturingssysteem herkent de Linux-partitie niet en wil daarom de USB-stick formatteren. "FORMATTEER DE USB-STICKS NIET!", blokletterde de opleidingspagina tot vanmiddag.

Belgium has it's regional elections this sunday, the voting machines are using USB sticks and store the votes on a separate Linux partition. But the stick should also be used on windows which wil ask the users to format it and so it will delete all the votes. 😮 pic.twitter.com/gKALtXnLiV