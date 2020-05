In Nederland heeft in de nacht van zondag op maandag opnieuw brand gewoed in twee zendmasten, ditmaal in de stad Den Haag. Beide brandjes zijn geblust, meldt een woordvoerder van de brandweer. De politie doet verder onderzoek.

De afgelopen tijd woedde al ruim twintig keer brand in zendmasten, verspreid over Nederland. Ook werd er een vernield. De politie heeft tot nu toe drie verdachten aangehouden. De brandstichtingen zijn mogelijk acties tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders menen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu.

Naast Nederland kampt ook Groot-Brittannië met een ware plaag van in brand gestoken zendmasten. Volgens actievoerders zou de straling van met name 5G-antennes slecht zijn voor de gezondheid en het milieu. Sommige complotdenkers zouden ook suggereren dat er een verband is tussen 5G en de verspreiding van het coronavirus, maar daar is geen enkel bewijs voor.

In België werd twee weken geleden een gsm-mast in brand gestoken, in het Limburgse Pelt. Voorlopig is het in ons land echter bij dat ene incident gebleven.

Kort geding

In Nederland start juist vandaag een actiegroep bij de rechtbank in Den Haag met een kort geding tegen de Nederlandse staat over de invoering van het landelijke 5G-netwerk. De actiegroep, stichting Stop5GNL, heeft in een verklaring expliciet afstand genomen van de reeks zendmastbranden van de afgelopen weken en stelt alleen via legale wegen zijn recht te willen halen.

