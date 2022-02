Het Japanse technologieconcern Sony neemt het Amerikaanse computerspelletjesbedrijf Bungie over, maker van onder meer Halo en Destiny. Met de deal is zo'n 3,2 miljard euro gemoeid.

De consolidatiegolf in de videogamemarkt gaat onverminderd voort. Na de overname van Activision Blizzard door Microsoft, eerder deze maand, heeft Sony nu aangekondigd dat het spelontwikkelaar Bungie overneemt voor zo'n 3,6 miljard dollar, omgerekend 3,2 miljard euro.

Met de aankoop wil Sony, dat de PlayStation-spelcomputer maakt, zijn positie in de game-industrie versterken. Het is de grootste overname van een spelletjesproducent door Sony in tien jaar. De overname is bovendien opmerkelijk, omdat Bungie met Halo lange tijd exclusieve games heeft gemaakt voor de Xbox-consoles van concurrent Microsoft. Het in 1991 opgerichte bedrijfje behoorde tussen 2000 en 2007 nog tot Microsoft.

Meer dan games

Als onderdeel van Sony zal Bungie overigens niet ineens exclusieve games voor PlayStation gaan maken, zo meldt de techgigant in zijn blog. Bungie zal grotendeels onafhankelijk werken en de games van de ontwikkelaar, waaronder het populaire Destiny 2, zullen op verschillende platformen speelbaar blijven. Ook nieuwe spellen van Bungie zouden nog uitkomen op pc en Xbox.

Waarom dan de overname? In hun persbericht hint Sony, naast de typische redeneringen rond acceleratie en expertise, ook naar de zogeheten 'IP' of intellectual property van Bungie. De rechten op de sci-fi spelwereld van Halo of Destiny kunnen best veel waard zijn voor een mediabedrijf als Sony, dat daar niet alleen games van kan maken, maar ook films en series. Andere games werden de voorbije maanden en jaren al omgezet naar populaire series. Denk bijvoorbeeld aan The Witcher (met de gelijknamige Netflix serie), League of Legends (met Arcane) en zelfs het originele Castlevania (ook al op Netflix).

Consolidatie

Daarnaast stapt Sony hier ook mee in een brede trend naar consolidatie in de videogamemarkt. D overname van Bungie is al de derde grote deal in de sector in korte tijd. Eerder deze maand maakte Microsoft bekend dat het gamesproducent Activision Blizzard, het bedrijf achter spellen als Call of Duty en World of Warcraft, zou overnnemen voor 69 miljard dollar. Daarnaast wordt de producent van mobiele games Zynga, bekend van onder meer het spel FarmVille, overgenomen door branchegenoot Take-Two Interactive Software voor 12,7 miljard dollar.

