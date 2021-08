Een rechtbank in Moskou heeft Alphabet - het moederbedrijf van Google - vijf boetes opgelegd van in totaal 14 miljoen roebel, omgerekend zo'n 162.000 euro.

Het gaat om boetes die de rechtbank oplegt voor het overtreden van de Russische regels over verboden inhoud en dan meer bepaald over het niet verwijderen ervan. De Districtsrechtbank van Taganski heeft het over vijf administratieve boetes voor Google van respectievelijk 4 miljoen roebel, 1,5 miljoen roebel, 5 miljoen roebel, 1,5 miljoen roebel en 2 miljoen roebel. Een woordvoerder van Google bevestigde bij persbureau Reuters de eerste twee boetes, maar gaf geen aanvullend commentaar.

Omgerekend gaat het om 'maar' 162.000 euro. Rusland legt regelmatig kleine boetes op aan socialemediagiganten voor het niet verwijderen van verboden inhoud en probeert ook buitenlandse technologiebedrijven te dwingen kantoren te openen in het land. Het is dus lang niet de eerste keer meer dat Google zo'n boetes opgelegd krijgt. Naast het niet verwijderen van volgens Rusland ongepaste inhoud, gaat het soms ook om het niet kunnen aantonen waar gebruikersgegevens zich precies bevinden. Eerder kregen naast Google onder meer ook Tik Tok, Facebook en Twitter dergelijke boetes opgelegd.

Volgens Reuters is Google ook onderworpen aan een bevel van een rechtbank in Moskou om de blokkering op te heffen van het YouTube-account van Tsargrad TV, een christelijk-orthodox kanaal dat eigendom is van miljardair Konstantin Malofeev. Die werd in 2014 onderworpen aan financiële sancties van de Verenigde Staten en Europa omdat hij pro-Russische separatisten zou gefinancierd hebben. Iets wat Malofeev zelf ontkent. Rusland trekt de legitimiteit van de Westerse sancties in twijfel.

Een hoorzitting in hoger beroep is gepland voor 20 september. Tsargrad TV zegt dat het de gesprekken met Google, de eigenaar van YouTube, ondertussen heeft afgebroken en beschuldigt het Amerikaanse bedrijf van bewust treuzelen in de onderhandelingen.

