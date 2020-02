De Chinese smartphonefabrikant Oppo heeft Dirk Pauwels aangesteld als directeur voor België en Luxemburg. Pauwels komt van Canon, maar was daarvoor bijna vier jaar country director van Huawei Technologies.

De aanstelling van Pauwels is een indicatie dat de fabrikant zijn smartphones op korte termijn ook naar de Belgische markt wil brengen. De toestellen van Oppo zijn sinds kort al officieel verkrijgbaar in Nederland en sommige andere Europese landen, maar in België is dat nog niet het geval. Consumenten in België kunnen de toestellen van Oppo wel aanschaffen via webshops als Coolblue en Bol.com.

Dirk Pauwels kan bogen op een ruime ervaring in de smartphonebranche. Tussen 2014 en 2018 was hij werkzaam als country director Belgium voor de grootste Chinese smartphonefabrikant Huawei. Daarvoor bekleedde Pauwels diverse functies bij Philips Lighting, waaronder Director Consumer Lighting en sales manager Projects, en werkte hij als country manager bij BenQ Mobile en als sales manager bij Siemens.

