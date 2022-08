Het Chinese smartphonemerk houdt zijn operationele hub in Duitsland, ondanks het feit dat het daar door patentconflicten zelf geen toestellen meer mag verkopen.

Oppo ziet grote groei in Europa en verwacht dat dat in de nabije toekomst niet anders zal zijn. Dat zei Billy Zhang, Oppo's vicepresident voor verkoop, tijdens een call waar ook Data News aanwezig was. Verkoop van het merk groeide vorig jaar met 16% wereldwijd, en met 94% in Europa zelf. Dat klinkt veel, maar Oppo kwam pas in 2018 op de Europese markt. Volgens Statcounter zit het bedrijf aan zo'n 2,23% marktaandeel in Europa, volgens Counterpoint aan 5%, wat in de context eigenlijk niet slecht is.

Het bedrijf herhaalt dan ook zijn voornemen om nog verder in Europa uit te breiden. Het hoofdkantoor van de groep hier blijft bovendien in Duitsland, ondanks recente rechtsuitspraken. Oppo en dochter OnePlus mogen in het land momenteel geen smartphones via de eigen website verkopen, besliste een rechter eerder deze maand, omdat het bedrijf inbreuk maakt op octrooien van het Finse Nokia.

'Dat heeft geen impact op onze keuze voor de locatie van een kantoor, en het Duitse kantoor, waar onze Europese hub zit, zal blijven werken zoals normaal', aldus Zhang. Hij herhaalt ook nog eens dat de focus echt wel op West-Europa zit. Zo zullen middelen van Centraal en Oost-Europese departementen worden overgeheveld, iets wat met de oorlog in Oekraïne nu ook weer niet zo heel gek is.

