Smartphonemerk Oppo komt met twee nieuwe snellaadstandaarden. Het Chinese merk zet zwaar in op manieren om je gsm in geen tijd een volle batterij te bezorgen.

Oppo kondigt de nieuwe standaarden aan op Mobile World Congress 2022, dat momenteel in Barcelona aan de gang is. Het gaat enerzijds om 150W SuperVOOC, een nieuwe laadstandaard die de smartphones van het merk op zo'n kwartier van plat naar zo goed als vol moet krijgen. Dat is dus een vervolg op de huidige 80W SuperVOOC die in bijvoorbeeld de Find X5 Pro zit. Die nieuwe standaard moet allereerst worden ingebouwd in een nieuw toestel van OnePlus, een dochter van Oppo. Volgens de fabrikant zal dat toestel een batterij van 4,500 mAh krijgen die van 1 procent naar 50 procent laadt op een vijftal minuutjes. De volgende vijftig procent duurt dan nog eens tien minuten. Wat er gebeurt met een volledig platte batterij is niet helemaal duidelijk.

Opvallend aan de aankondiging is wel dat Oppo belooft dat die nieuwe laadtijden ook het leven van de batterij zullen sparen. Supersnel laden is namelijk niet altijd goed voor je toestel, maar met 150W SuperVOOC belooft de fabrikant dus een 'Battery Health Engine' die het laden optimaliseert op basis van de hoeveelheid energie die er nodig is. Beide functies zijn overigens incrementele verbeteringen, en geen revolutionaire nieuwigheden. Snelladen bestaat al wel even, en al net zo lang proberen smartphonemerken om te gaan met de gezondheid van de batterij, bijvoorbeeld door laadtijden 's nachts langer uit te smeren zodat een batterij niet voor niets staat op te laden.

Naast de 150W SuperVOOC is er overigens ook de 240W SuperVOOC. Dat moet voor Oppo een nieuwe industriestandaard worden, die een 4.500 mAh-batterij van 1 naar 100 procent laadt op een negental minuten. Wanneer die volgende generatie snelladen in een toestel terecht komt, is nog even gissen.

Oppo kondigt de nieuwe standaarden aan op Mobile World Congress 2022, dat momenteel in Barcelona aan de gang is. Het gaat enerzijds om 150W SuperVOOC, een nieuwe laadstandaard die de smartphones van het merk op zo'n kwartier van plat naar zo goed als vol moet krijgen. Dat is dus een vervolg op de huidige 80W SuperVOOC die in bijvoorbeeld de Find X5 Pro zit. Die nieuwe standaard moet allereerst worden ingebouwd in een nieuw toestel van OnePlus, een dochter van Oppo. Volgens de fabrikant zal dat toestel een batterij van 4,500 mAh krijgen die van 1 procent naar 50 procent laadt op een vijftal minuutjes. De volgende vijftig procent duurt dan nog eens tien minuten. Wat er gebeurt met een volledig platte batterij is niet helemaal duidelijk. Opvallend aan de aankondiging is wel dat Oppo belooft dat die nieuwe laadtijden ook het leven van de batterij zullen sparen. Supersnel laden is namelijk niet altijd goed voor je toestel, maar met 150W SuperVOOC belooft de fabrikant dus een 'Battery Health Engine' die het laden optimaliseert op basis van de hoeveelheid energie die er nodig is. Beide functies zijn overigens incrementele verbeteringen, en geen revolutionaire nieuwigheden. Snelladen bestaat al wel even, en al net zo lang proberen smartphonemerken om te gaan met de gezondheid van de batterij, bijvoorbeeld door laadtijden 's nachts langer uit te smeren zodat een batterij niet voor niets staat op te laden. Naast de 150W SuperVOOC is er overigens ook de 240W SuperVOOC. Dat moet voor Oppo een nieuwe industriestandaard worden, die een 4.500 mAh-batterij van 1 naar 100 procent laadt op een negental minuten. Wanneer die volgende generatie snelladen in een toestel terecht komt, is nog even gissen.