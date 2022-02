4 star star star star star

Een jaar na de introductie van de Find X3 Pro lanceert Oppo alweer een nieuw vlaggenschip: premium uiterlijk, maar ook een premium prijskaartje. We testten hoe premium de Find X5 Pro echt is.

Tijdens de voorstelling van het nieuwe toestel stak Belgisch country manager Dirk Pauwels het niet onder stoelen of banken: er is nog werk aan de winkel vooraleer de merknaam Oppo bekend in de oren klinkt bij de gemiddelde Belg. Sinds een tweetal jaar is het merk actief in ons land en wil het duidelijk het gat in de markt opvullen sinds Huawei uit de gratie van de VS viel en niet langer Google-technologie in hun smartphones mag stoppen. 'Laat het duidelijk zijn, we gaan voor een volledig aanbod, in alle mogelijke prijsklassen', zegt Pauwels: zelf lang de Belgische baas van Huawei-smartphones geweest. Nu dus van Oppo dat in ons land nu 9 medewerkers telt.

Oppo maakt samen met OnePlus, Vivo en nog enkele andere merken deel uit van de Chinese multinational BBK Electronics. OnePlus en Oppo delen ondertussen een gemeenschappelijke onderzoeksafdeling en hun Android-softwareschillen ColorOS en OxygenOS gaan in elkaar overvloeien. De nieuwe Find X5 Pro van Oppo is de eersteling waarbij de fabrikant voor de camera's samenwerkt met Hasselblad: geen toeval want ook OnePlus doet dat ondertussen.

Find X5 Pro © Oppo

'Technology leader'

Het moge duidelijk zijn: met de Find X5 Pro lanceert Oppo een vlaggenschip dat er moet voor zorgen dat de fabrikant ook echt als een 'technology leader' gezien wordt. Het toestel, gebaseerd op Snapdragon 8 Gen1 van Qualcomm en met Android 12 en ColorOS 12 erop, ademt 'premium' uit en dat reflecteert zich ook in een stevig prijskaartje - laten we dat al maar meteen vermelden - van 1.299 euro. Daarmee plaatst de Find X5 Pro zich naast de nog nagelnieuwe Galaxy S22 Ultra: Samsungs vlaggenschip. Dat zorgt natuurlijk ook voor torenhoge verwachtingen. Laten we even kijken of die ook ingelost worden, en laat ons beginnen bij het design. Het toestel oogt premium en voelt ook zo aan. De keuze voor keramiek aan de achterkant in plaats van glas is opmerkelijk: dat materiaal zou beter bestendig zijn tegen lichte krassen. Niet getest voor alle duidelijkheid. Aan de voorkant vinden we Gorilla Glass Victus: de stevigste categorie zoals we die bijvoorbeeld ook in de Galaxy Note 20 en S21 al zagen. Het 6,7" WQHD+ AMOLED-scherm met 120 Hz verversingssnelheid en een resolutie van 3216×1440 buigt aan de zijkanten licht af. Mooi! En gelukkig is de afbuiging niet te extreem zodat het nooit storend wordt. Al is het in combinatie met het meegeleverde hoesje van Oppo wel wat wennen; het hoesje bedekt de afbuigende randen niet helemaal. Onderaan zien we een USB-C poort maar geen traditionele koptelefooningang. Dat helpt ongetwijfeld wel om de IP68-certificatie binnen te halen; een water- en stofbestendig toestel dus. Wat ons wel meteen opviel is dat het toestel behoorlijk zwaar aanvoelt. Een blik op de lijst met specificaties leert ons dat dat ook effectief zo is: 218 gram. De voorganger Find X3 Pro weegt bijvoorbeeld maar 193 gram. Aan de andere kant - als we dan toch met de Samsung Galaxy S22 Ultra gaan vergelijken; die weegt toch ook 228 gram.

Camera's: sterke punten maar niet perfect

We zeiden het al; een samenwerking met Hasselblad, dat illustreert de ambities om op cameravlak een van de leiders te worden. Al is het ons nog altijd niet helemaal duidelijk hoe die samenwerking er precies uit ziet buiten de vermelding van het logo en enkele ingebouwde filters. Filters om bijvoorbeeld dat vintage gevoel van een oude Hasselblad-camera te simuleren: wel nog een toffe gimmick - tevoorschijn te toveren via de Pro-instelling van de camera-app. Wat de camera set-up betreft appreciëren we zeker de combinatie van een 50 MP breedhoeklens met f/1.7 en optische beeldstabilisatie én een 50 MP ultrabreedhoek met f/2.2: bij heel wat andere toestellen is de ultrabreedhoeklens dikwijls meer beperkt in aantal megapixels.

Dit zijn de specificaties van de verschillende camera's in de Find X5 Pro. © Oppo

Deze camera's worden aangestuurd door MariSilicon X: de eerste door Oppo zelf ontworpen beeldverwerkings-NPU (Neural Processing Unit). Het komt er op neer dat beelden in real-time door een AI-engine gegooid worden. De grote voordelen die wij (letterlijk) zagen waren betere 'uitlichting' bij onderwerpen of scenario's waar dat lang niet evident is. Een foto van iemand maken in tegenlicht? Dat lukt nu stukken beter waarbij de achtergrond minder vaak overbelicht geraakt. Ja, je leest het goed: 'minder vaak'. Af en toe loopt het toch nog eens mis bij vol tegenlicht: verwacht dus ook geen wonderen. Wel valt op dat de camera's veel beter in staat zijn om meer details uit 'donkere vlekken' op een foto uit te lichten. Of omgekeerd zeker ook: de traditioneel gemakkelijk overbelichte elementen op een zonnige foto net minder belichten.

Maar ook hier geldt dat we niet altijd 100% tevreden waren met het eindresultaat. Het lijkt alsof de AI niet altijd de donkere plekken correct 'detecteert'. Muggenziften? Let op: echt slechte foto's maak je nooit. Maar voor een premium vlaggenschip zijn onze verwachtingen wel torenhoog en die zien we toch graag ingelost.

Geen test van een smartphone zonder dat een kat model staat. © KVdS

Vier seizoenen in één dag: ideaal weer voor wat testfoto's. © KVdS

Wel indrukwekkend: 4K-nachtvideo's! Bij een minimum aan licht kun je toch zeer degelijke opanmes in 4K-resolutie maken. Wat apart is, is dat je ook meteen een live preview op je scherm ziet: what you see is what you get. Dat is iets wat MariSilicon X mogelijk maakt en voor ons nog iets nieuw is. De meeste andere vlaggenschepen kunnen ondertussen ook wel knappe nachtvideo's maken, maar hoe het eindresultaat er gaat uitzien zie je pas na het beëindigen van de opname. Bij de Find X5 Pro zie je meteen in real-time op je smartphone-scherm.

Extra punten scoort Oppo ook voor de sterke optische beeldstabilisatie bij de hoofdcamera. Die werkt op vijf in plaats van drie assen en we hebben toch echt het gevoel dat dit absoluut helpt bij het beter tegengaan van zware maar zeker ook lichte trillingen tijdens het fotograferen of filmen. Het vergroot ook de kans om 'uit de losse pols' toch een snel kiekje te nemen zonder dat het eindresultaat wazig is. Al loopt dat in de praktijk toch nog wel eens mis.

Oranje kleurschakeringen van de ondergaande avondzon: die kun je goed vastleggen met de FInd X5 Pro. Uiteraard en voor alle duidelijkheid: #nofilter. © KVdS

Derde camera en selfiecam

Er zit achteraan in het camerablok nog een derde camera: een 13 MP telefotolens met f/2.4 en 2x optische zoom. Daar kunnen we dan weer écht niet tevreden mee zijn. Inzoomen op 2x geeft nog goeie resultaten. Zoom je verder in, dan wordt het resultaat al heel snel een pixelbrij. Sorry Oppo, dat kan beter voor premium vlaggenschip. Om nog eens te vergelijken met de Galaxy S22 Ultra: 3x optische zoom én veel sterkere eindresultaten bij sterker (softwarematig) inzoomen. Geen periscoopcamera dus en ook geen microscoopcamera in de Find X5 Pro: mogen we dat toch jammer vinden voor een toestel dat aangekondigd wordt als eentje waar 'geen toegevingen' gebeuren op de specs?

De selfiecamera voorop is er eentje van 32 megapixel waarbij Oppo ook voor een rgbw-sensor kiest. Dat betekent dat die meer licht kan opvangen. In combinatie met de MariSilicon X - die ook de selfiecam aanstuurt - betekent dat dus opnieuw vooral voordelen voor nachtelijke selfies of foto's in moeilijke lichtomstandigheden. Toch zijn we niet helemaal overtuigd. Tegenlicht of invallend zonlicht in combinatie met kunstlicht aan de andere kant zorgt soms toch voor minder goeie resultaten. Ergens hopen we dat dit softwarematig nog wat kan verbeteren. Maar als je 'gewoon een goeie selfie' wil kunnen nemen met dit toestel, dan ga je zeker meer dan tevreden zijn: dat mag duidelijk zijn.

Binnenvallende lage zon in combinatie met nog een deel kunstlicht binnen: geen evidentie voor veel camera's om zowel binnen als buiten voldoende licht en details op te nemen. In veel gevallen (niet altijd!) lukt dat goed met de Find X5 Pro. © KVdS

Sneller dan ooit opgeladen

Oppo plaatst een 5000 mAh batterij in de Find X5 Pro - dezelfde capaciteit dus als in Samsungs vlaggenschip, de S22 Ultra - waar we een doorsnee dag ruimschoots mee doorkomen. Oppo verbeterde ook opnieuw de oplaadtechnieken. Dankzij de nieuwste SuperVOOC-technologie en de meegeleverde 80W-snellader laad je de telefoon in 12 minuten al meteen voor 50% op. Ook draadloos laden (AirVOOC heet dat bij Oppo) kan nu merkelijk sneller: van 0 naar 100% in 50 minuten al levert de fabrikant die specifieke draadloze oplader standaard niet mee. Dat snelladen is écht handig en raak je snel gewend: even opladen terwijl je onder de douche staat bijvoorbeeld. Daar heeft Oppo écht een streepje voor op Samsung.

Een goed nachtshot blijft toch wat 'trial & error', ook op de Find X5 Pro die voor een groot stuk net focust op goeie nachtfotografie. Een knetterend vuur met veel details in beeld brengen, zonder overbelichte elementen én met de achtergrond ook nog eens in beeld: het is geen evidentie. © KVdS

Conclusie

Je mag de Find X5 Pro zeker een vlaggenschip noemen. Veel (geavanceerde) functionaliteit, stevige specs, zeer degelijke set camera's, een bijna supersonische snellader, en dat alles in een knap, opvallend jasje met een mooi licht afbuigend scherm. Ja, de Find X5 Pro mag je gerust als 'premium' omschrijven. We tellen heel wat pluspunten, maar we missen toch ook een echt goeie zoomlens. De camera weet ons af en toe echt te verbazen, maar slaat af en toe toch ook eens de bal mis. Allemaal niks dramatisch, maar toch rekenen we het Oppo aan. Want Oppo rekent jou als koper per slot van rekening toch 1.299 euro aan en da's niet min: dan mag het wat ons betreft helemaal af zijn. En dan moeten we toch eerlijk zijn: op dat niveau staat Oppo nog niet helemaal. Maar tegenover de Find X3 Pro is het wel alweer een stevige stap vooruit. Oh ja, mocht je je tot slot nog afvragen of er ook een Find X4 bestaat, het antwoord is nee: 4 is een ongeluksgetal in China.

Product: Oppo Find X5 Pro Specificaties: www.oppo.com Richtprijs: 1.299 euro (incl. btw) Beschikbaarheid: vanaf 3 maart 2022 Naast de Find X5 Pro brengt Oppo ook een 'gewone' Find X5 uit (999 euro), met iets lichtere specificaties: een iets mindere batterij, wat minder RAM, een andere processor en een iets kleiner scherm. © Oppo

Wie voor 4 april koopt, krijgt er trouwens wel gratis draadloze oortjes bij, een smartwatch, de AirVOOC draadloze oplader en een kevlar-beschermhoes. Alles tesamen toch een pakket ter waarde van afgerond 400 euro. Misschien dat dit voor sommigen het prijskaartje draaglijker maakt?

Tijdens de voorstelling van het nieuwe toestel stak Belgisch country manager Dirk Pauwels het niet onder stoelen of banken: er is nog werk aan de winkel vooraleer de merknaam Oppo bekend in de oren klinkt bij de gemiddelde Belg. Sinds een tweetal jaar is het merk actief in ons land en wil het duidelijk het gat in de markt opvullen sinds Huawei uit de gratie van de VS viel en niet langer Google-technologie in hun smartphones mag stoppen. 'Laat het duidelijk zijn, we gaan voor een volledig aanbod, in alle mogelijke prijsklassen', zegt Pauwels: zelf lang de Belgische baas van Huawei-smartphones geweest. Nu dus van Oppo dat in ons land nu 9 medewerkers telt.Oppo maakt samen met OnePlus, Vivo en nog enkele andere merken deel uit van de Chinese multinational BBK Electronics. OnePlus en Oppo delen ondertussen een gemeenschappelijke onderzoeksafdeling en hun Android-softwareschillen ColorOS en OxygenOS gaan in elkaar overvloeien. De nieuwe Find X5 Pro van Oppo is de eersteling waarbij de fabrikant voor de camera's samenwerkt met Hasselblad: geen toeval want ook OnePlus doet dat ondertussen.Het moge duidelijk zijn: met de Find X5 Pro lanceert Oppo een vlaggenschip dat er moet voor zorgen dat de fabrikant ook echt als een 'technology leader' gezien wordt. Het toestel, gebaseerd op Snapdragon 8 Gen1 van Qualcomm en met Android 12 en ColorOS 12 erop, ademt 'premium' uit en dat reflecteert zich ook in een stevig prijskaartje - laten we dat al maar meteen vermelden - van 1.299 euro. Daarmee plaatst de Find X5 Pro zich naast de nog nagelnieuwe Galaxy S22 Ultra: Samsungs vlaggenschip. Dat zorgt natuurlijk ook voor torenhoge verwachtingen. Laten we even kijken of die ook ingelost worden, en laat ons beginnen bij het design. Het toestel oogt premium en voelt ook zo aan. De keuze voor keramiek aan de achterkant in plaats van glas is opmerkelijk: dat materiaal zou beter bestendig zijn tegen lichte krassen. Niet getest voor alle duidelijkheid. Aan de voorkant vinden we Gorilla Glass Victus: de stevigste categorie zoals we die bijvoorbeeld ook in de Galaxy Note 20 en S21 al zagen. Het 6,7" WQHD+ AMOLED-scherm met 120 Hz verversingssnelheid en een resolutie van 3216×1440 buigt aan de zijkanten licht af. Mooi! En gelukkig is de afbuiging niet te extreem zodat het nooit storend wordt. Al is het in combinatie met het meegeleverde hoesje van Oppo wel wat wennen; het hoesje bedekt de afbuigende randen niet helemaal. Onderaan zien we een USB-C poort maar geen traditionele koptelefooningang. Dat helpt ongetwijfeld wel om de IP68-certificatie binnen te halen; een water- en stofbestendig toestel dus. Wat ons wel meteen opviel is dat het toestel behoorlijk zwaar aanvoelt. Een blik op de lijst met specificaties leert ons dat dat ook effectief zo is: 218 gram. De voorganger Find X3 Pro weegt bijvoorbeeld maar 193 gram. Aan de andere kant - als we dan toch met de Samsung Galaxy S22 Ultra gaan vergelijken; die weegt toch ook 228 gram.We zeiden het al; een samenwerking met Hasselblad, dat illustreert de ambities om op cameravlak een van de leiders te worden. Al is het ons nog altijd niet helemaal duidelijk hoe die samenwerking er precies uit ziet buiten de vermelding van het logo en enkele ingebouwde filters. Filters om bijvoorbeeld dat vintage gevoel van een oude Hasselblad-camera te simuleren: wel nog een toffe gimmick - tevoorschijn te toveren via de Pro-instelling van de camera-app. Wat de camera set-up betreft appreciëren we zeker de combinatie van een 50 MP breedhoeklens met f/1.7 en optische beeldstabilisatie én een 50 MP ultrabreedhoek met f/2.2: bij heel wat andere toestellen is de ultrabreedhoeklens dikwijls meer beperkt in aantal megapixels. Deze camera's worden aangestuurd door MariSilicon X: de eerste door Oppo zelf ontworpen beeldverwerkings-NPU (Neural Processing Unit). Het komt er op neer dat beelden in real-time door een AI-engine gegooid worden. De grote voordelen die wij (letterlijk) zagen waren betere 'uitlichting' bij onderwerpen of scenario's waar dat lang niet evident is. Een foto van iemand maken in tegenlicht? Dat lukt nu stukken beter waarbij de achtergrond minder vaak overbelicht geraakt. Ja, je leest het goed: 'minder vaak'. Af en toe loopt het toch nog eens mis bij vol tegenlicht: verwacht dus ook geen wonderen. Wel valt op dat de camera's veel beter in staat zijn om meer details uit 'donkere vlekken' op een foto uit te lichten. Of omgekeerd zeker ook: de traditioneel gemakkelijk overbelichte elementen op een zonnige foto net minder belichten. Maar ook hier geldt dat we niet altijd 100% tevreden waren met het eindresultaat. Het lijkt alsof de AI niet altijd de donkere plekken correct 'detecteert'. Muggenziften? Let op: echt slechte foto's maak je nooit. Maar voor een premium vlaggenschip zijn onze verwachtingen wel torenhoog en die zien we toch graag ingelost.Wel indrukwekkend: 4K-nachtvideo's! Bij een minimum aan licht kun je toch zeer degelijke opanmes in 4K-resolutie maken. Wat apart is, is dat je ook meteen een live preview op je scherm ziet: what you see is what you get. Dat is iets wat MariSilicon X mogelijk maakt en voor ons nog iets nieuw is. De meeste andere vlaggenschepen kunnen ondertussen ook wel knappe nachtvideo's maken, maar hoe het eindresultaat er gaat uitzien zie je pas na het beëindigen van de opname. Bij de Find X5 Pro zie je meteen in real-time op je smartphone-scherm.Extra punten scoort Oppo ook voor de sterke optische beeldstabilisatie bij de hoofdcamera. Die werkt op vijf in plaats van drie assen en we hebben toch echt het gevoel dat dit absoluut helpt bij het beter tegengaan van zware maar zeker ook lichte trillingen tijdens het fotograferen of filmen. Het vergroot ook de kans om 'uit de losse pols' toch een snel kiekje te nemen zonder dat het eindresultaat wazig is. Al loopt dat in de praktijk toch nog wel eens mis.Er zit achteraan in het camerablok nog een derde camera: een 13 MP telefotolens met f/2.4 en 2x optische zoom. Daar kunnen we dan weer écht niet tevreden mee zijn. Inzoomen op 2x geeft nog goeie resultaten. Zoom je verder in, dan wordt het resultaat al heel snel een pixelbrij. Sorry Oppo, dat kan beter voor premium vlaggenschip. Om nog eens te vergelijken met de Galaxy S22 Ultra: 3x optische zoom én veel sterkere eindresultaten bij sterker (softwarematig) inzoomen. Geen periscoopcamera dus en ook geen microscoopcamera in de Find X5 Pro: mogen we dat toch jammer vinden voor een toestel dat aangekondigd wordt als eentje waar 'geen toegevingen' gebeuren op de specs?De selfiecamera voorop is er eentje van 32 megapixel waarbij Oppo ook voor een rgbw-sensor kiest. Dat betekent dat die meer licht kan opvangen. In combinatie met de MariSilicon X - die ook de selfiecam aanstuurt - betekent dat dus opnieuw vooral voordelen voor nachtelijke selfies of foto's in moeilijke lichtomstandigheden. Toch zijn we niet helemaal overtuigd. Tegenlicht of invallend zonlicht in combinatie met kunstlicht aan de andere kant zorgt soms toch voor minder goeie resultaten. Ergens hopen we dat dit softwarematig nog wat kan verbeteren. Maar als je 'gewoon een goeie selfie' wil kunnen nemen met dit toestel, dan ga je zeker meer dan tevreden zijn: dat mag duidelijk zijn.Oppo plaatst een 5000 mAh batterij in de Find X5 Pro - dezelfde capaciteit dus als in Samsungs vlaggenschip, de S22 Ultra - waar we een doorsnee dag ruimschoots mee doorkomen. Oppo verbeterde ook opnieuw de oplaadtechnieken. Dankzij de nieuwste SuperVOOC-technologie en de meegeleverde 80W-snellader laad je de telefoon in 12 minuten al meteen voor 50% op. Ook draadloos laden (AirVOOC heet dat bij Oppo) kan nu merkelijk sneller: van 0 naar 100% in 50 minuten al levert de fabrikant die specifieke draadloze oplader standaard niet mee. Dat snelladen is écht handig en raak je snel gewend: even opladen terwijl je onder de douche staat bijvoorbeeld. Daar heeft Oppo écht een streepje voor op Samsung.Je mag de Find X5 Pro zeker een vlaggenschip noemen. Veel (geavanceerde) functionaliteit, stevige specs, zeer degelijke set camera's, een bijna supersonische snellader, en dat alles in een knap, opvallend jasje met een mooi licht afbuigend scherm. Ja, de Find X5 Pro mag je gerust als 'premium' omschrijven. We tellen heel wat pluspunten, maar we missen toch ook een echt goeie zoomlens. De camera weet ons af en toe echt te verbazen, maar slaat af en toe toch ook eens de bal mis. Allemaal niks dramatisch, maar toch rekenen we het Oppo aan. Want Oppo rekent jou als koper per slot van rekening toch 1.299 euro aan en da's niet min: dan mag het wat ons betreft helemaal af zijn. En dan moeten we toch eerlijk zijn: op dat niveau staat Oppo nog niet helemaal. Maar tegenover de Find X3 Pro is het wel alweer een stevige stap vooruit. Oh ja, mocht je je tot slot nog afvragen of er ook een Find X4 bestaat, het antwoord is nee: 4 is een ongeluksgetal in China.Wie voor 4 april koopt, krijgt er trouwens wel gratis draadloze oortjes bij, een smartwatch, de AirVOOC draadloze oplader en een kevlar-beschermhoes. Alles tesamen toch een pakket ter waarde van afgerond 400 euro. Misschien dat dit voor sommigen het prijskaartje draaglijker maakt?