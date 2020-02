Chinees smartphonebedrijf Oppo werkt aan eigen chips. Dat moet blijken uit een interne memo, en werd door het bedrijf bevestigd aan een Chinese nieuwssite.

Een gelekte interne memo over iets genaamd Mariana Plan, liet een Chinese techsite weten dat Oppo zijn eigen chips aan het ontwikkelen is. Het bedrijf heeft dat ondertussen ook bevestigd aan nieuwssite c114, al zegt de woordvoerder er wel bij dat het om een plan op erg lange termijn gaat.

Het bedrijf gebruikt op dit moment chips van onder meer MediaTek en Qualcomm, maar het zou niet het eerste techbedrijf zijn dat aan zijn eigen siliconenchips werkt. Onder meer Apple, Samsung en Huawei proberen zich met eigen system-on-chips onafhankelijk te maken van de grote leveranciers.

Het merk Oppo is eigendom van BKK, dat ook smartphonemakers OnePlus, Vivo en RealMe bezit. In die zin is het ontwikkelen van eigen chips nog niet zo'n gek idee. Het bedrijf heeft een grote klantenbasis in Indië en Oost-Azië en kan er bij verslechterende handelsrelaties tussen de VS en China alleen wel bij varen door zich los te koppelen van grote (veelal Amerikaanse) producenten.

Oppo is in ons land nog niet super bekend, maar het is de vijfde grootste telefoonmaker ter wereld, en na Huawei en Xiaomi ook de derde grootste in thuisland China. Het bedrijf heeft aangegeven hard te willen groeien, onder meer in Europa. In ons land heeft het deze week nog een eerste Belgische directeur aangesteld, om zijn smartphones op korte termijn ook naar de Belgische markt te brengen.

