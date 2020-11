'Oprolbare telefoon van LG gaat Rollable heten'

LG heeft in Europa een trademark vastgelegd voor de naam 'LG Rollable'. Dat heeft techsite LetsGoDigital ontdekt. De techreus beschikt al over oprolbare televisies, maar dit patent zou specifiek zijn aangevraagd voor een apparaat in de smartphonecategorie.

Een LG-telefoon met twee afzonderlijke schermen. Momenteel werkt het bedrijf naar verluidt aan een toestel met oprolbaar display.

Er is de laatste tijd veel nieuws over smartphones met vouwbare displays, maar een oprolbaar scherm zou smartphones nog veel meer mogelijkheden geven. Zo'n toestel zou volgens LetsGoDitigital aan zowel de linker- als rechterzijde kunnen worden uitgetrokken tot tabletformaat. Bij het indienen van het trademark is een summiere omschrijving toegevoegd. Daaruit viel niet veel op te maken, behalve dan dat de smartphone waarschijnlijk ondersteuning biedt voor een stylus. Er wordt verwacht dat LG de eerste oprolbare smartphone rond maart 2021 zal presenteren. Ook bij concurrent Samsung zou een dergelijk toestel in de pijplijn zitten. Lees ook: 'Samsung onthult in 2021 telefoon met oprolbaar scherm'