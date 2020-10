Techreus Samsung zou volgend jaar een smartphone met een oprolbaar scherm willen presenteren. Dat meldt website Tweakers op basis van de Koreaanse krant Korea Herald. Samsung zelf heeft het gerucht niet bevestigd.

Op dit moment heeft Samsung al enkele smartphones met een vouwbaar scherm, de Galaxy Z Flip en Galaxy Fold. Bij die toestellen is de 'naad' van het scherm flexibel, maar kan de rest van het display niet worden gebogen. Bij een oprolbaar scherm kan het display, door het uit het toestel te 'trekken', langer of breder gemaakt worden, waarbij de schermverhouding zich automatisch aanpast.

Ook andere fabrikanten werken aan dit soort toestellen, zoals het Koreaanse LG en het Chinese TCL (zie het toestel op de afbeelding en in onderstaande video). LG zou zijn versie van de 'oprolbare smartphone' eind juni 2021 willen presenteren tijdens de telecombeurs Mobile World Congress. TCL gaf afgelopen maand al een voorproefje, met de onthulling van een prototype tijdens de IFA-technologiebeurs in Berlijn.

