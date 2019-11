is redacteur bij Data News

Oracle vindt niet dat de Amerikaanse overheid iets te zeggen heeft over het feit dat het vrouwen en minderheden minder betaalt. Daarom klaagt het zelf het Amerikaanse departement voor werk aan.

Oracle wordt al jaren beschuldigd, met onderbouwd onderzoek, dat het vrouwen minder betaalt dan mannen, zelfs als die vrouwen dezelfde functie en dezelfde ervaring hebben. Gemiddeld gaat het om 13.000 dollar verschil per jaar. Vooral bij bonussen en aandelenopties is er een aanzienlijk verschil. Begin dit jaar begonnen verschillende vrouwen daarom een groepsrechtzaak tegen het bedrijf, gesteund door een studie over de lonen bij het bedrijf.

De zaak gaat al terug sinds 2013 en gaat breder dan vrouwen versus mannen. In 2017 al begon het Amerikaanse Department of Labor een rechtszaak waarin werd opgemerkt dat ook minderheden minder verdienen dan blanke mannen. Tegelijk zou er voor het aanwerven van technici een duidelijke voorkeur zijn voor Aziatische mannen. Zwarte of latino kandidaten vielen daarbij uit de boot, zelfs met gelijkwaardige competenties.

Oracle ontkent de praktijken niet, maar vecht nu terug met een eigen rechtszaak tegen het Amerikaanse Labor Department. Het spreekt van een ongeziene bemoeienis door een overheidsagentschap en beweert dat het departement niet de autoriteit heeft om Oracle van overheidsopdrachten te weren omwille van discriminerende praktijken of om hen aan te klagen voor het onderbetalen van werknemers.

Discriminator wil niet gediscrimineerd worden

Dat laatste is zeer waarschijnlijk de kern van de zaak. Het lijkt Oracle, dat overigens wordt geleid door een vrouw, Safra Katz, weinig te schelen dat het blanke mannelijke werknemers beter behandelt dan anderen. Maar als het bedrijf niet langer mag meedingen naar overheidscontracten dan dreigt het een stevige inkomstenbron te verliezen.

Dat maakt de zaak ook een tikkeltje ironisch. Zelf ziet het bedrijf geen probleem om mensen te benadelen omwille van hun afkomst. Maar Oracle wenst liever niet benadeeld te worden omwille van bewezen discriminerend beleid.