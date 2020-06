Oracle heeft de fiscale resultaten voor het vierde kwartaal van 2020 bekendgemaakt. Die zijn minder dan eerst verwacht, maar daar heeft de coronacrisis veel mee te maken, aldus het bedrijf.

De totale omzet voor het vierde kwartaal van 2019 was 10,4 miljard dollar, een daling van 6% op jaarbasis. Dit werd deels veroorzaakt door het coronavirus. Totale inkomsten liggen op 39,1 miljard dollar. Da's dan weer een procent minder dan een jaar eerder.

Dat Oracle het al bij al nog goed doet, heeft veel te maken met de sterke prestaties van het bedrijf in cloudinfrastructuur en clouddiensten. De inkomsten uit clouddiensten en licentieondersteuning bedroegen 6,8 miljard dollar, een stijging van 1% op jaarbasis.

Volgens CEO Safra Catz groeiden vooral de Fusion Cloud ERP Suite en de Fusion Cloud HCM Suite, met respectievelijk 35 procent en 29 procent, berekend zonder muntschommelingen. Oracle heeft nu meer dan 71.000 klanten voor Fusion ERP, en bijna 22.000 klanten voor zijn Netsuite, wat het bedrijf aan de top zet van de markt in cloud ERP-systemen.

Oracle wist het voorbije kwartaal ook enkele belangrijke klanten te strikken voor cloudinfrastructuur, waaronder de bekendste waarschijnlijk Zoom is.

