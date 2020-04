Videoconferencingtool Zoom gaat voortaan de cloudinfrastructuur van Oracle gebruiken om de toestroom aan gesprekken vlot te faciliteren.

Door de coronacrisis kent Zoom de laatste twee maanden een serieuze populariteitsgroei. Dat bracht ook enkele groeipijnen met zich mee, zo was de beveiliging en privacy van het platform niet wat het moest zijn. Maar desondanks telt het bedrijf vandaag driehonderd miljoen dagelijkse gebruikers.

Die groei vraagt ook een stevige infrastructuur en daarvoor doet Zoom Video Communications nu een beroep op Oracle Cloud Infrastructure. Oracle laat weten dat het de videogesprekken via haar Gen 2 cloudinfrastructuur laat lopen.

"We hebben onlangs de grootste groei meegemaakt die ons bedrijf ooit heeft gezien, wat een enorme toename van onze servicecapaciteit vereiste. We hebben meerdere platforms verkend en Oracle Cloud Infrastructure heeft ons geholpen om snel onze capaciteit bij te schalen en te voldoen aan de behoeften van onze nieuwe gebruikers", aldus Zoom CEO Eric S. Yuan in een verklaring.

De keuze voor Oracle is opmerkelijk als je weet dat het het bedrijf daarmee de drie grootste cloudspelers (AWS, Azure en Google) overslaat. Al is ze ook logisch gezien Oracle zichzelf expliciet profileert als een cloudspeler die stevig inzet op security.

Volgens Oracle kiest Zoom voor hen omwille van de beveiliging, prestaties en ondersteuning. Al kan ook de capaciteit tellen. Zo zijn de dagelijkse gesprekken die vandaag via Zoom lopen goed voor 7 petabytes aan dataverkeer, goed voor 93 jaar aan HD-video.

