De Franse telecomgroep Orange is er niet in geslaagd om zijn Belgische dochter volledig in handen te krijgen en van de beurs te halen. Na een verlengde biedperiode heeft de groep 76,97 procent van de aandelen in handen. Financieel directeur Ramon Fernandez noemt het toch geen mislukking.

Toen Orange in december aankondigde dat het 22 euro per aandeel zou bieden op alle aandelen die het nog niet in handen had, ging investeringsmaatschappij Polygon in het verzet. Polygon, dat 5,29 procent van de aandelen van Orange België bezit, noemde het bod 'bespottelijk'. Orange vond het bod wel eerlijk.

Uiteindelijk wist Orange zijn belang in het Belgische filiaal op te trekken van 52,91 procent naar 76,97 procent. Nogal wat kleine beleggers schaarden zich dus achter Polygon. Toch is volgens financieel directeur Ramon Fernandez van de Franse groep 'het vooropgestelde doel bereikt'. Voor Orange is de operatie afgelopen, klinkt het.

'Beursexit geen vereiste'

Een beursexit was volgens Fernandez geen absolute vereiste. 'We hadden snel door dat Polygon niet zou toehappen', erkent hij. Om de beursnotering te kunnen schrappen, moest Orange 95 procent van de aandelen in handen krijgen. Wel is het voor de Fransen belangrijk dat de drempel van 75 procent werd gehaald. 'Dat geeft ons een gekwalificeerde meerderheid in de Buitengewone Algemene Vergadering. Dat maakt het mogelijk om bepaalde belangrijke beslissingen te nemen', aldus Fernandez.

De Belgische markt is belangrijk voor de groep, benadrukt hij. 'We hebben hier veel plannen. De manier waarop we in België werken, is sterk veranderd in de laatste jaren, met toegang tot de vaste kabel en convergente aanbiedingen (telecombundels, red.). Er is enorm veel veranderd en we hebben een sterke groei gekend. Er is veel geïnvesteerd.'

Lonken naar VOO

Orange blijft ook lonken naar de Waalse telecomoperator VOO. De Luikse groep Nethys biedt die opnieuw te koop aan nadat een omstreden deal met de Amerikaanse groep Providence vorig jaar was afgeblazen. Orange was toen al geïnteresseerd, net als concurrent Telenet.

Orange heeft de middelen om de overname te realiseren, zegt Fernandez. Vorige jaar recupereerde de groep circa 2,2 miljard euro uit een geschil met de Franse fiscus. 'Het is erg waarschijnlijk dat we opnieuw interesse tonen, maar we wachten de voorgestelde voorwaarden af voor deze operatie.'

