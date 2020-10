Orange België heeft in het derde kwartaal een "herwonnen commercieel momentum" beleefd waarin het weer vlotter nieuwe klanten voor zich wist te winnen, zegt het telecombedrijf. Maar de gemiddelde inkomsten per klant namen wel af.

Ondanks de coronacrisis boekte Orange naar eigen zeggen uitstekende financiële resultaten in de periode van juli tot september. De omzet daalde tegenover vorig jaar maar heel beperkt met 0,6 procent tot 335,3 miljoen euro. De brutowinst volgens de definitie van het bedrijf ("Ebitdaal") kwam 7,2 procent hoger uit op 89,4 miljoen euro. De nettowinst steeg zelfs met 47,6 procent tot 21,4 miljoen euro.

Orange, dat zich positioneert als goedkope uitdager van Proximus en Telenet, wist gemiddeld wel wat minder opbrengsten uit zijn abonnees te puren. Zowel bij de bundelklanten (LOVE-formules) als bij de klanten met enkel een mobiel abonnement ging het om 3 procent minder inkomsten op jaarbasis. Het bedrijf legt uit dat meer klanten een goedkopere bundel kozen en dat er minder roaminginkomsten waren, omdat er minder gereisd werd.

"Ondanks de toegenomen concurrentie trok het commerciële momentum weer aan en konden we onze groei in het mobiele en het convergente segment voortzetten", zegt Xavier Pichon (foto), sinds 1 september CEO van Orange België. Hij houdt vast aan de omzet- en winstprognoses voor dit jaar. In juli liet Orange verstaan een iets lagere omzet te verwachten dan vorig jaar.

