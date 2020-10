Elke grote telecomoperator heeft momenteel voorlopig 5G-spectrum, maar voor Orange is dat niet genoeg om het netwerk nationaal uit te rollen, zegt kersvers CEO Xavier Pichon.

'We kunnen het risico niet nemen. Natuurlijk hebben we plannen voor 5G. Maar we wachten op de finale veiling om het volwaardig uit te rollen', klinkt het in een gesprek met Data News. 'We hebben het volledige spectrum nodig.'

Orange verwacht dat zo'n veiling, nu er een volwaardige regering is, na de zomer van 2021 kan plaatsvinden. 'Afhankelijk van de veiling kan een 5G-lancering voor eind volgend jaar zijn, en ik denk dat dat bij andere spelers niet anders zal zijn.'

Proximus lanceerde dit voorjaar al 5G, maar staat nog ver van een nationaal netwerk. Bovendien beperkt het de uitrol momenteel vooral tot Vlaanderen na protesten in Wallonië.

Pichon, die sinds begin september Michaël Trabbia opvolgt als hoofd van Orange Belgium, ziet wel ruimte voor specifieke projecten, zoals een proof-of-concept in de haven van Antwerpen, of B2B-oplossingen. Daarvoor gebruikt het wel haar tijdelijk spectrum.

Ook andere zakelijke standalone 5G-netwerken zijn op dit moment een optie. Het bedrijf wil op de zakelijke markt graag uitpakken met 5G en mikt op organische groei, na de overname van ICT-integrator BKM vorig jaar.

Stralingnormen

Maar de veiling is niet het enige obstakel. Ook de discussie rond stralingsnormen speelt mee. Zo wil het bedrijf de rechtzaak afwachten die Stop5g.be heeft aangespannen tegen de voorlopige 5G-licenties.

Tegelijk moet er vanuit de overheid duidelijkheid komen rond die normen. In Brussel zijn de stralingsnormen te streng om 5G uit te rollen. Ook in Wallonië is het moeilijk. Data News sprak deze zomer met Proximus-CTO Geert Standaert die aanhaalde dat ook in Vlaanderen de normen anders moeten. Zo is, door nieuwe technieken als beamforming, de straling geen constante, maar kan ze soms hoger of lager liggen. Daarvoor is momenteel niets voorzien in de regulering.

De discussie rond straling moet eerst opgelost zijn, er moet een veiling komen en dan pas kunnen we ten volle lanceren. We hebben beiden nodig.

'Daar volg ik hem in', zegt Pichon. 'De discussie rond straling moet eerst opgelost zijn, er moet een veiling komen en dan pas kunnen we ten volle lanceren. We hebben beiden nodig.'

Of Orange daarmee een achterstand oploopt wil Pichon niet gezegd hebben. 'We zijn een deel van de Orange group en daarbinnen is al 5G gelanceerd, dus we hebben wel de ervaring bij de hand.' Hij maakt zich ook sterk dat nieuwe diensten via 5G in eerste instantie voor de zakelijke markt relevant zullen zijn. Pas als die duidelijk zijn, zullen ook consumenten meer interesse hebben, klinkt het.

Xavier Pichon © Belga

Broadband-only

Pichon laat als kersvers CEO nog niet te hard in zijn kaarten kijken. Voor de toekomst van Orange laat hij wel opmerken dat het merk nog niet ten volle wordt benut en dat we moeten uitkijken naar 'bold and iconic moves'. Wat die zijn wil hij nog niet kwijt, al hint hij wel dat het mogelijk producten of diensten zijn die momenteel al door Orange in andere landen worden uitgerold.

Een vast internetabonnement op basis van 5G behoort tot de mogelijkheden. 'Zeker in het begin zal het netwerk veel capaciteit hebben die daarvoor gebruikt kan worden, een soort 5G at home. Maar het is te vroeg om dat concreet te maken.' Vandaag biedt Orange wel al haar Flybox aan, dat is 150GB/maand via 4G, als alternatief voor vast internet.

Wat er wel zeker komt, volgende maand al, is een fixed-only abonnement via de kabel. Een voornemen van zijn voorganger Michaël Trabbia, dat zich richt op cordcutters. Mensen die geen tv-abonnement willen.

Prijsstijgingen?

Trabbia wist met Orange meermaals te benadrukken dat het haar prijzen niet zou optrekken. Een reactie op de traditie bij Telenet om dat wel regelmatig te doen. Pichon wil zich daar nog niet op laten vastpinnen. Het zit niet in de pijplijn, al zal het voor een deel ook afhangen van de groothandelsprijzen die Orange betaalt voor de kabel.

Onze prijzen zijn drie jaar lang niet gestegen.

'Hij is die belofte nagekomen en onze prijzen zijn drie jaar lang niet gestegen. Maar veel zal afhangen van de groothandelsprijzen rond kabel.' Die prijzen, die Orange betaalt voor toegang tot de kabel van Telenet, Voo of Brutélé, zijn recent gedaald, maar minder dan wat Orange had gevraagd aan de regulator. In 2023 kunnen die weer worden bijgesteld.

Wel is de nieuwe CEO enthousiast over de kwaliteit van het Belgische vaste netwerk. 'We zijn misschien niet tevreden over de tarieven, maar het kabelnetwerk is wel uitstekend, wat elders in de wereld niet altijd zo is. Dat was een verrassing toen ik in België aankwam. Ook het DSL-netwerk trouwens.'

