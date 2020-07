Xavier Pichon wordt met ingang van 1 september de nieuwe CEO van Orange Belgium. De 53-jarige Fransman volgt zijn landgenoot Michaël Trabbia op, die gepromoveerd is tot directeur technologie en innovatie bij het Franse moederbedrijf.

Pichon kan bogen op twintig jaar ervaring als lid van het uitvoerend comité in grote bedrijven. Hij begon zijn carrière in 1990 als Head of Finance bij de Bouygues Group. De Fransman vervulde vervolgens een Audit & Consulting-functie bij Calan Ramolino/Salustro Reydel en maakte in 1998 de overstap naar Orange.

'Leidinggevende kwaliteiten'

Daar bekleedde hij verschillende functies, waaronder die van Chief Finance Officer bij Orange France en Group Head of Investor Relations. Zijn vorige rol was die van Deputy CEO bij Orange France, waar Pichon instond voor Finance, Strategy, Transformation and Development. Hij was voorzitter en lid van de raad van bestuur van verschillende Orange-filialen. In een persbericht stelt Orange dat Xavier Pichon 'wordt geprezen voor zijn leidinggevende kwaliteiten, zijn sterke strategische expertise en zijn ruime ervaring met relaties tussen investeerders en stakeholders'.

Xavier Pichon studeerde af aan de Ecole de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris. Hij is getrouwd en vader van vijf kinderen.

Michaël Trabbia, de huidige topman, was bijna vier jaar de CEO van Orange Belgium. In september gaat hij aan de slag in Frankrijk bij het moederbedrijf. In zijn periode in België zette Trabbia Orange in de markt als prijsbreker tegen de grote spelers Proximus en Telenet.

