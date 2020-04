Telecomoperator Orange Belgium verwacht dat de coronapandemie een "gematigde negatieve impact" zal hebben op zijn omzet. Die zal naar verwachting niet licht stijgen zoals eerder aangegeven, maar veeleer stabiel blijven.

De aangekondigde dividendverhoging wordt ingetrokken. Dat meldt Orange donderdag bij de publicatie van de resultaten in het eerste kwartaal.

De telecomoperator boekte in het eerste kwartaal een omzet van 333,9 miljoen euro, 1,9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De EBITDAaL-winst (dat is de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen maar na leasekosten) ging 7,6 procent hoger tot 62,2 miljoen euro. Er is sprake van 9.000 nieuwe mobiele postpaidklanten en 21.000 extra convergente klanten.

De impact van het coronavirus bleef in het eerste kwartaal beperkt tot twee weken. "De lockdown (vanaf midden maart, red.) had een impact op de commerciële en operationele dynamiek", klinkt het. "De quarantainemaatregelen, met de tijdelijke sluiting van de shops, hebben een invloed gehad op onze omzet, en die daling is slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de hogere omzet in andere kanalen, voornamelijk digitaal en televerkoop", aldus CEO Michaël Trabbia.

"We treffen voorbereidingen om de shops weer te openen wanneer dat mogelijk wordt, met alle noodzakelijke beschermingsapparatuur en hygiënische maatregelen." Orange Belgium stelt alvast de omzetprognose voor het volledige jaar bij. De omzet zal niet licht toenemen, maar stabiel blijven. En de aangekondigde dividendverhoging van 0,50 naar 0,60 euro per aandeel, wordt teruggedraaid.

De winstprognose (EBITDAaL) blijft vooralsnog behouden op 310 tot 330 miljoen euro. Mogelijk komt er een nieuwe prognose na het tweede kwartaal, wanneer er vermoedelijk meer duidelijkheid zal zijn over de precieze impact van covid-19.

Intussen is de joint venture met Proximus voor een gedeeld mobiel toegangsnetwerk opgestart. Die kreeg de naam MWingz. De bedoeling ervan is 5G (nieuwste generatie mobiel internet) sneller en breder uit te rollen. Orange Belgium is een dochteronderneming van de Franse telecomgigant Orange. Een deel van de aandelen noteert op de beurs van Brussel. (Belga)

