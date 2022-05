Telecomoperator Orange gaat met dochtermerk Hey! duidelijker op een jong publiek mikken. Daarom krijgen jongeren van 18 tot 26 jaar voortaan korting op hun mobiel abonnement, zo heeft de provider maandag aangekondigd.

Orange lanceerde in september vorig jaar een apart merk Hey!, dat alleen een abonnement voor mobiele telefonie omvat aan een scherpe prijs. Het merk is digitaal en dus uitsluitend online te koop. De klantendienst verloopt via een deels geautomatiseerde chat en facturen komen via e-mail.

Acht maanden na de lancering wil Orange met Hey! nog meer op jongeren focussen die alleen een mobiel abonnement nodig hebben en veel data verbruiken. In dat segment is er stevige concurrentie van Mobile Vikings, dat al jaren op jonge dataslurpers mikt met scherpe prijzen en sinds kort onderdeel is van Proximus.

Meer data na verloop van tijd

Hey! start maandag een promomaand tot 19 juni, waarbij alle nieuwe klanten die intekenen gedurende twee jaar korting krijgen op hun abonnement. Na die maand is de korting voorbehouden aan jongeren, die ervan blijven genieten tot ze 26 worden. Bestaande jonge klanten moeten de korting wel zelf aanvragen. Om een abonnement te nemen, moet de klant minstens 18 jaar zijn. Prepay-formules heeft Hey! niet.

Hey! geeft 2 of 5 euro korting per maand: het abonnement van 7 euro per maand (60 minuten bellen, 500 sms'jes, 1GB data) zal 5 euro kosten, het abonnement van 15 euro (onbeperkt bellen/sms'en, 10GB) 10 euro en het abonnement van 25 euro (onbeperkt bellen/sms'en, 40GB) wordt 20 euro.

Bijzonder aan Hey! is dat klanten naarmate ze langer klant blijven, meer data krijgen. Na een jaar is 40GB data in het duurste abonnement 80GB geworden. Daarmee zit Hey! in het vaarwater van Mobile Vikings, dat 29 euro vraagt voor 50GB snel internet.

5G inbegrepen

Een verschil is dat klanten van Mobile Vikings boven die 50GB zonder extra kost verder kunnen surfen aan verlaagde snelheid, terwijl bij Hey! extra betaald moet worden voor data buiten de bundel. Bij Hey! is dan weer wel 5G inbegrepen, wat bij Mobile Vikings momenteel niet het geval is.

Christophe Dujardin, Chief Consumer Business Officer van Orange, zegt dat er geluisterd is naar de klanten. Hey! kan in de toekomst nog verder evolueren als zij bepaalde verwachtingen zouden hebben, zegt hij. Een echte prijzenoorlog starten, is evenwel niet de ambitie. 'We hebben niet het doel per se de goedkoopste te zijn, maar wel te voldoen aan de noden van de doelgroep.'

