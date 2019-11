Orange is de eerste telecomoperator die RCS op de Belgische markt brengt, een nieuwe telecomstandaard voor berichtendiensten. De dienst, die bij Orange 'Chat Messages' zal heten, moet het mogelijk maken om berichten, foto's, video's, documenten of locatiegegevens naar een Android-toestel te sturen zonder dat de geadresseerde daarvoor een bepaalde app moet geïnstalleerd hebben.

"De toekomst van de sms is in België geland", kondigt Orange donderdag aan in een persbericht, nadat AndroidWorld.be het nieuws eerder op de dag al naar buiten bracht.

Met RCS (Rich Communication Services) kan je veel meer delen dan met een klassieke sms. Net als in de populaire berichtenapps kan je groepen creëren om content met specifieke contactenlijsten te delen. Ook kan je zien of de bestemmeling je bericht al ontvangen heeft en of die al een antwoord aan het schrijven is.

"Daarbij blijven de voordelen van de klassieke sms behouden. Bijvoorbeeld: indien men een Chat Message naar een gebruiker zonder compatibel toestel stuurt, wordt het bericht automatisch als een gewone sms of mms verzonden. Voor postpaid-klanten van Orange zijn sms of mms gratis", klinkt het. De RCS-berichten worden verstuurd over het IP-netwerk, via wifi of een mobiele internetverbinding "en worden als dusdanig gefactureerd", aldus Orange.

De data zullen enkel verzonden worden via het netwerk en de servers van Orange, niet over die van derden. Voor mensen die bezorgd zijn om hun privacy, is er wel een groot nadeel: RCS ondersteunt geen end-to-end-encryptie, in tegenstelling tot berichten die verstuurd worden via berichtenapps als WhatsApp, Telegram of Signal.

De dienst wordt de komende maanden geleidelijk aan uitgerold zodat Orange-klanten tegen de zomer van 2020 Chat Messages zouden moeten kunnen sturen. Dat geldt enkel voor klanten met een compatibel Android-toestel (vanaf de versie Android 8.1), niet voor iPhone-gebruikers. Die laatsten beschikken met de ingebouwde iMessage-app al over een gelijkaardige dienst, want iMessage valt eveneens terug op sms als de bestemmeling geen iPhone heeft.

Volgen de andere operatoren?

Of RCS écht de opvolger van de sms zal worden, zal afhangen van hoeveel andere operatoren dezelfde dienst gaan aanbieden. De telecomindustrie is al een kleine tien jaar bezig met de ontwikkeling van de berichtenstandaard. Dat RCS zo lang op zich liet wachten, had te maken met onenigheid tussen de initiatiefnemers. Sinds Google er zich mee gaan bemoeien is, lijkt er meer schot in de zaak te komen. RCS werd ontwikkeld door Google in samenwerking met de GSM Association, een belangenorganisatie voor mobiele operatoren waar ook Telenet en Proximus lid van zijn.

Deze zomer vertelde innovatie-directeur Michael Peeters aan Data News dat Orange de dienst bij voorkeur samen met de andere telecomoperatoren zou uitrollen, om snel een nationale dekking van RCS in België te hebben. Toen zei Telenet te mikken op begin volgend jaar, nu is te horen dat ze "ermee bezig zijn". Ook Proximus kan er voorlopig geen specifieke datum op kleven. "We volgen de marktevolutie op de voet", klinkt het.