Orange laat weten dat de overname van het Belgische Securelink rond is. Daarmee breidt de Franse telecomgroep haar cybersecurity-tak stevig uit.

Securelink is een van oorsprong Belgische bedrijf dat in verschillende West- en Noord-Europese landen actief is. In 2015 kwam het bedrijf al in handen van investeringsgroep Investcorp. Het bedrijf wordt sinds maart vorig jaar geleid door Thomas Fetten.

In mei maakte Orange Group, het moederbedrijf van Orange Belgium, de overname bekend voor een bedrag van 515 miljoen euro. Daarbij wordt de cybersecurity-divisie van de Orange Groep stevig uitgebreid. Samen met Securelink telt die nu 1.800 werknemers, waarvan 175 in België.

Securelink op zichzelf telt 660 werknemers en haalde in 2018 een omzet van 248 miljoen euro. Het bedrijf heeft zo'n 2.100 klanten. Het bedrijf nam enkele maanden voor zijn overname zelf Zionsecurity over.