Orange trekt sprintje: recordaantal mobiele abonnementen

Het telecombedrijf kon met 61.000 een recordaantal mobiele abonnementen toevoegen in het vierde kwartaal. Ook het aantal convergente klanten steeg fors in het slotkwartaal, met 25.000. "Een recordaantal nieuwe klanten heeft in 2018 gekozen voor een mobiel abonnement of voor het Love-aanbod", aldus CEO Michaël Trabbia.

Over het hele jaar kon het bedrijf de omzet 2,7 procent opkrikken tot 1,28 miljard euro. In het vierde kwartaal bedroeg de omzetgroei 5 procent. De aangepaste ebitda-winst (de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) daalde 3,3 procent tot 286,1 miljoen euro. Netto bleef vorig jaar 32,4 miljoen euro over, een daling met 16,8 procent. Orange Belgium stelt een dividend voor 0,5 euro per aandeel.

Voor 2019 verwacht de telecomoperator een lichte groei van de omzet. Het bedrijf streeft ook naar een aangepaste ebitda-winst tussen de 285 en 305 miljoen euro.