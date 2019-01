Orange belooft: 'geen prijsverhoging dit jaar'

Michaël Trabbia pakt uit met een opmerkelijke nieuwjaarsboodschap. Vanuit een boksring doet hij drie beloftes: Geen prijsverhogingen, een sterk internet-only aanbod en uitstekende indoor coverage.

"Bij Orange verhogen we onze prijzen niet. We deden dat niet in 2018 en zullen het zeker niet doen in 2019. Niet voor mobile, niet voor bundels, geen verborgen kosten." Daarmee deelt hij een steek uit naar Telenet, dat regelmatig zijn prijzen verhoogt. Al moeten we opmerken dat Orange vorig jaar wel zijn Arend en Arend Premium abonnementen met één euro verhoogde. Al kregen klanten daar onbeperkte data voor in ruil.

Broadband-only

De opmerkelijkste belofte is de komst van een onbeperkt broadband-only aanbod. Trabbia liet in september al verstaan dat zijn bedrijf daar aan werkt. "We zullen het eerste echte onbeperkte breedband-aanbod brengen, zonder tv, zodat je zelf de content kan kiezen die je wil kijken." "Dan zal je de echte kost van internet-only kennen en beseffen dat je te veel betaalt bij je huidige operator."

Wat leert ons dat? Niets. Het abonnement zal vanaf de zomer te pre-orderen zijn, wat doet vermoeden dat we dan pas de details zullen kennen. Over de prijs bestaat enige dubbelzinnigheid. Trabbia doet uitschijnen dat zijn aanbod zeer concurrentieel zal zijn. Goedkoper dan Proximus en Telenet? Of ook goedkoper dan een breedband-only aanbod van low cost spelers zoals Scarlet en EDPnet?

Niet noodzakelijk de laagste prijs

Orange België heeft het in een reactie aan Data News over "een juiste prijs waar je niet betaalt voor wat je niet nodig hebt", maar zegt er ook bij dat het niet noodzakelijk de laagste prijs van de markt zal zijn. Interpretatie: concurrentieel ten opzichte van Telenet, de duurste op de markt, maar niet noodzakelijk ten opzichte van andere spelers.

Onbeperkt bij de concurrentie

We zochten voor u alvast kort uit hoe de markt van onbeperkt vast internet er uit ziet: Het goedkoopste internet-only abonnement bij Telenet is Internet Fiber 200: 200 Mbps download, 20 Mbps upload, geen datalimiet voor 54 euro per maand. Bij Proximus is dat Proximus Maxi: 100 Mbps download, 15 Mbps upload, geen datalimiet voor 49,99 euro per maand.

De echt interessante aanbiedingen komen van Scarlet en EDPNet. Bij Scarlet Loco krijg je 50 Mbps download, 4 Mbps upload en 'onbeperkt' data voor 35 euro per maand. Al zakt u na 500 gigabyte wel terug op 3 Mbps. EDPnet heeft met Fiber XS 110 Mbps download, 10 Mbps upload en geen limiet het goedkoopste aanbod aan 34,95 euro. Hier zit technisch gezien ook een vaste lijn in. Hier is er ook VDSL XS vanaf 24,95 euro per maand, eveneens onbeperkt maar aan een snelheid van slechts 20 Mbps download en 2 mbps upload.

Binnenhuisdekking

De derde belofte van Trabbia is interessant voor wie in een afgelegen of goed geïsoleerd huis woont. Orange garandeert een mobiele indoor dekking. Het gebruikt daarvoor naar eigen zeggen de beste technologie, voice over wifi en, voor wiens telefoon geen voice over wifi ondersteunt, een klein mobiel station om het binnenhuis signaal te verbeteren.

Navraag leert dat het basisstation nu al beschikbaar is onder de naam Femto. Het toestel is gratis ter beschikking voor mobiele klanten van Orange, zonder dat ze daarbij andere diensten (zoals een breedbandabonnement) moeten voor afnemen.

Underdog

Met de overname van Base door Telenet, en met een vierde operator nog ver weg. Moet Orange concurreren met twee spelers die hun eigen vast en mobiel netwerk hebben. Orange heeft na jaren aandringen bij de regulator eindelijk toegang tot het kabelnetwerk van Telenet en lijkt nu in te spelen op een ruimte die Telenet links laat liggen: goedkoop en onbeperkt.

Goedkoper dan de alternatieve spelers zal het niet zijn, maar wie de kwaliteit van Telenet's kabelnetwerk wil, maar aan een lagere prijs, heeft dit jaar iets om naar uit te kijken.