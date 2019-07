Orange reageert positief, maar met enige voorbehoud, op het voorstel van de telecomregulator om de prijzen voor internet en tv via de kabel te laten zakken.

Het BIPT stelde enkele dagen geleden nieuwe groothandelstarieven voor. Dat zijn de maximumtarieven die kabelspelers als Telenet, Brutélé en Nethys mogen vragen aan alternatieve operatoren die hun netwerk willen gebruiken. De prijzen zijn nog niet definitief, maar liggen een stuk lager dan wat die spelers vandaag moeten betalen. Dat kan leiden tot meer spelers en lagere prijzen bij die spelers.

Orange, de voornaamste geïnteresseerde om vast internet en digitale tv af te nemen via de kabel, laat in een reactie weten dat het blij is met de aanpassing. Het gaat het voorstel van de regulatoren in detail bekijken en zal haar feedback geven.

Enerzijds merkt de operator op dat het nieuwe voorstel meer in lijn is met de werkelijke kost van de dienstverlening en dat ze in de buurt komt van wat Orange zelf voor ogen had (15 euro voor vast internet + tv, of 10-12 euro voor vast internet).

Wel merkt het bedrijf op dat het niet begrijpt waarom de prijsdaling bij de Brusselse en Waalse operatoren Brutélé en Nethys minder dalen dan bij Telenet. "De verschillen qua topografie en bevolkingsdichtheid lijken het niveau van 18 à 19 euro groothandelstarief voor vast internet en televisie niet te rechtvaardigen", aldus Orange in een mededeling.

Ook is de operator bezorgd dat het voorstel eerder conservatief is. Daarmee bedoelt het dat eindgebruikers met de tijd meer zullen consumeren, wat kan leiden tot een prijsverhoging op de groothandelstarieven en dus ook op de prijs naar eindgebruikers toe.