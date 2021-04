Orange wordt ook de komende acht jaar de telecompartner van de Belgische spoorwegmaatschappij. Het contract beslaat dertienduizend werknemers en elfduizend geconnecteerde toestellen.

Orange is al sinds 2004 de connectiviteitspartner van de NMBS en dat contract wordt nu met acht jaar verlengd. Het overheidsbedrijf is vandaag goed voor een half miljoen belminuten, 2,2 miljoen sms'en en 15 terabyte aan data per maand. Daarmee is het een van de grootste telecomcontracten van het land.

Formeel wordt de contractwaarde niet bekendgemaakt, maar Data News wist te achterhalen dat de aanbesteding van de NMBS werd ingesteld op iets meer dan 24 miljoen euro. Daar zijn twee spelers op ingegaan en werd de goedkoopste aanbieder gekozen. Uiteindelijk is dat Orange geworden voor een contractwaarde van 10.365.332,45 miljoen euro, zonder btw.

'We zijn bijzonder fier op het feit dat we kunnen doorgaan met het schitterende werk dat we tot nu toe al hebben gedaan voor de connectiviteitsopdrachten van de NMBS', zegt Werner De Laet, hoord van de B2B-afdeling van Orange.

'Deze contractverlenging bevestigt het vertrouwen tussen beide ondernemingen en zet de deur open voor nieuwe projecten waarbij wordt voortgebouwd op de ervaring van Orange Belgium in tal van belangrijke domeinen zoals IoT, data analytics en in de nabije toekomst ook B2B-gebruik van de 5G-technologie.'

Vast, mobiel, mensen en machines

Het contract slaat zowel op de vaste connectiviteit (telefonie, vast internet) als op mobiele diensten. Denk daarbij aan tablets, smartphones en smartwatches voor treinbegeleiders en conducteurs, schermen, distributiemachines of smartparkoplossingen.

Ook het rollend materieel van de NMBS is vandaag geconnecteerd. Zo bevat elke locomotief een chip voor 24/7 monitoring, waarbij de positie in real time wordt doorgegeven.

In 2018 gunde de NMBS nog een groot contract aan Proximus en TCS, maar dat slaat vooral op IT-dienstverlening, met het zicht op digitalisering. Het contract met Orange gaat hoofdzakelijk over het voorzien van de vaste en mobiele connectiviteit.

Update 16 uur: Het artikel is aangevuld met de waarde van het contract

