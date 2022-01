Het is deze week exact vijftien jaar geleden dat toenmalig Apple-topman Steve Jobs de eerste iPhone onthulde. Het toestel zou in geen tijd een mobiele revolutie ontketenen en is inmiddels aan zijn dertiende incarnatie toe.

In vergelijking met de huidige smartphones was de originele iPhone met z'n 3,5-inch lcd-display maar een klein opdondertje - niet groter dan de iPods van destijds. Ook het design oogt nu misschien wat oubollig, maar in 2007 kon het contrast met de traditionele mobieltjes niet groter zijn.

Alles-in-één

In een van zijn meest memorabele keynotes introduceerde Steve Jobs de iPhone met de woorden: 'Een iPod, een telefoon en een internet communicator... in één apparaat. Begint het jullie te dagen?' De iPhone maakte resoluut de overstap van een gsm vol cijfertoetsen en andere knoppen, naar een echte smartphone met een aanraakscherm en - dat vooral - apps. Dat waren er aanvankelijk niet veel meer dan een dozijn, maar binnen de kortste keren puilde de App Store uit met duizenden, en later zelfs miljoenen toepassingen.

In januari vorig jaar liet Apple weten dat er wereldwijd één miljard actieve iPhones in omloop waren. Het succes van de telefoon heeft er in belangrijke mate voor gezorgd dat Apple als eerste bedrijf in de geschiedenis zopas een beurswaarde van 3.000 miljard dollar bereikte.

Ondertussen staat de ontwikkeling van de iPhone niet stil. Zo zou de iPhone 14 (verwacht omstreeks september) wel eens Apples eerste toestel zonder fysieke simkaart kunnen worden. Insiders verwachten in maart of april bovendien een Apple-event waar het bedrijf een nieuwe iPhone SE met 5G-ondersteuning zou aankondigen. De SE is het goedkopere instapmodel van de telefoon, die Apples hebbeding bereikbaar moet maken voor een breder publiek.

Het fragment uit de keynote van Steve Jobs in 2007, waarin hij de iPhone onthult.

