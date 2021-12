Hoewel de iPhone 15 pas in september 2023 wordt verwacht, begint de geruchtenmolen alweer op gang te komen. Zo zijn ze er bij de Braziliaanse techsite Blog do iPhone tamelijk zeker van dat de iPhone 15 Pro niet langer over een fysiek simkaartslot zal beschikken.

Website MacRumors denkt dat de omschakeling van een fysiek simkaartje naar een eSIM zelfs nog eerder zal plaatsvinden. De techblog kwam via een anonieme tip aan de weet dat Apple de grote Amerikaanse operators geadviseerd heeft 'zich voor te bereiden op de komst van eSIM-only smartphones tegen september 2022'. Dat zou erop kunnen wijzen dat Apple het simkaartslot al met de iPhone 14 naar de eeuwige jachtvelden wil verwijzen.

Sommige operators zouden overigens overwegen om die nieuwe toestellen niet af te wachten, en al eerder te starten met de verkoop van iPhone 13-modellen zonder nano-simkaart. De iPhone 13 die enkele maanden geleden werd gelanceerd, is Apples eerste smartphone die naast een klassiek simkaartslot ook al eSIM-functionaliteit aan boord heeft. Gebruikers kunnen het apparaat en de eSIM activeren via een wifi-netwerk, op voorwaarde weliswaar dat de operator die mogelijkheid ondersteunt.

In België geldt dat intussen onder meer voor Proximus, Orange en Mobile Vikings. Telenet ondersteunt de eSIM ook, maar vooralsnog uitsluitend in smartwatches via de zogeheten One Number-formule. Mogelijk zal Apple de iPhone 14 (of 15) in bepaalde landen dus in twee verschillende versies op de markt brengen: eentje met uitsluitend een eSIM, en een die daarnaast ook nog een gewoon simkaartslot herbergt.

Wat is een eSIM precies? Een eSIM of voluit embedded SIM is een kleine chip in het toestel die hetzelfde werkt als een klassieke simkaart. Ze neemt echter minder plaats in beslag, waardoor fabrikanten de vrijgekomen ruimte in smartphones en andere gadgets kunnen benutten voor andere features. Ook voor de consument zijn er flink wat voordelen. Zo kunnen gebruikers dankzij een eSIM eenvoudig switchen tussen een professioneel en een privé-abonnement zonder dat er een kaartje moet worden verwisseld. Frequente reizigers, expats en toeristen zullen dan weer makkelijker op een lokaal mobiel telecomaanbod kunnen ingaan wanneer zij in een ander land verblijven.

