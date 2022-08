De Amerikaan is schuldig bevonden aan spionage voor Saudi-Arabië. Hij werd ook veroordeeld voor fraude, gegevensvervalsing, en het witwassen van geld.

Een voormalig Twitter-medewerker genaamd Ahmad Abouammo is veroordeeld voor spionage in opdracht van Saudi-Arabië. Hij kan tot twintig jaar cel krijgen. Abouammo werkte voor Twitter van 2014 tot 2015 en moest voor het bedrijf partnerschappen afsluiten met verschillende media in het Midden Oosten. Hij en een collega werden volgens de aanklacht omgekocht met geld en luxegoederen, om persoonlijke informatie op te zoeken over Twitter-gebruikers die de Saudische overheid interesseerden. De collega, Ali Alzabarah, vluchtte eerder naar Arabië en ontliep zo zijn rechtszaak.

Volgens de rechtszaak zocht Abouammo onder meer geboortedata, e-mailadressen en telefoonnummers op van mensen die eerder kritiek uitten op de Saudische overheid. Hij stuurde die gegevens vervolgens door naar zijn contacten in het land. De verdediging van Abouammo houdt vol dat hij die informatie alleen bekeek als onderdeel van zijn werk.

De zaak ligt bijzonder gevoelig, omdat algemeen wordt aangenomen dat de Saudische overheid critici vermoordt of 'doet verdwijnen'. Er zijn onder meer bewijzen dat de moord op journalist Jamal Kashoggi is gebeurd in opdracht van de Saudische kroonprins. Een officiële veroordeling is er echter niet.

