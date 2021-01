Zo'n driekwart van al wie digitaal speelgoed of gadgets cadeau geeft aan kinderen is zich onvoldoende bewust van de cyberrisico's. Vier op de tien ouders kijken bovendien niet naar de veiligheidsinstellingen.

Corona blijkt geen rem te zetten op onze drang om cadeaus te kopen. Ook digitaal speelgoed voor kinderen ging opnieuw vlot over de al dan niet virtuele toonbank. Denk dan aan allerlei soorten smartwatches, maar ook aan pratende teddyberen of ander speelgoed dat op de een of andere manier verbonden is met internet - wifi, bluetooth of een aparte app - en uitgerust is met bijvoorbeeld een camera en/of microfoon. 4 op de 10 ouders vinden het fantastische uitvindingen voor hun kinderen, maar evenveel ouders kijken er daarentegen helemaal niet naar om wanneer hun kinderen zo'n digitaal gadget krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Kaspersky in november vorig jaar liet uitvoeren bij 1.000 Belgen.

Dat vier op de tien ouders zich niet verdiepen in de cyberveiligheid van het digitale cadeau van hun kind - zoals gewoon nog maar het lezen van de handleiding en het doornemen van de veiligheidsinstellingen - en hun kind er zelf mee aan de slag laten gaan, houdt wel degelijk risico's in. 'Hello Barbie' kwam een paar jaar geleden bijvoorbeeld in opspraak, omdat deze pop met wifi en ingebouwde microfoon, onopgemerkt mee kon luisteren. Alles wat tegen de Barbie werd gezegd, werd opgeslagen bij moederbedrijf Mattel, wat ook niet bestand bleek tegen hackers. Maar heel wat andere fabrikanten of leveranciers van componenten springen dikwijls te laks om met de beveiliging. Daarnaast verzamelen veel digitale cadeaus ook persoonlijke informatie, zoals locatie- en inloggegevens.

Hou ouder het kind, des te minder we ons bemoeien bij het aan de slag gaan met het nieuw gekregen, digitale cadeau. Kinderen tussen de 13 en 16 jaar worden volgens Kaspersky het minst begeleid. Ergens logisch, maar aan de andere kant is het wél een kwetsbare groep om slachtoffer te worden van cybercrime. Met enkele vuistregels en eenvoudige maatregelen kom je nochtans al een eind ver om de risico's te verkleinen;

Verander het meegeleverde wachtwoord in een sterk wachtwoord. In veel gevallen is het standaard wachtwoord hetzelfde voor alle identieke stukjes speelgoed die van de band rollen, wat het voor een aanvaller héél erg makkelijk maakt. Werk de software en/of firmware bij. Die updates maken dikwijls komaf met gekende gaten in de beveiliging. Kijk toch even na welke data verzameld wordt. In de meegeleverde app of software kan je soms ook aanduiden welke gegevens al dan niet verzameld en gedeeld mogen worden. Gebruik enkele veilige wifi-netwerken. Vermijd openbare netwerken die mogelijk data kunnen capteren. Controleer de verbindingen. Kijk goed na of er naast wifi bijvoorbeeld ook bluetooth of andere verbindingen zijn die je eventueel kan uitschakelen of extra beveiligen. Weet wat je kind deelt. De mens is nog altijd de zwakste schakel en dat geldt evengoed voor speelgoed. En tot slot: zet het speelgoed uit. Gedaan met spelen? Uitzetten! En check dan misschien toch nog eens of die microfoon of camera toch niet (stiekem) blijft aanstaan.

Corona blijkt geen rem te zetten op onze drang om cadeaus te kopen. Ook digitaal speelgoed voor kinderen ging opnieuw vlot over de al dan niet virtuele toonbank. Denk dan aan allerlei soorten smartwatches, maar ook aan pratende teddyberen of ander speelgoed dat op de een of andere manier verbonden is met internet - wifi, bluetooth of een aparte app - en uitgerust is met bijvoorbeeld een camera en/of microfoon. 4 op de 10 ouders vinden het fantastische uitvindingen voor hun kinderen, maar evenveel ouders kijken er daarentegen helemaal niet naar om wanneer hun kinderen zo'n digitaal gadget krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Kaspersky in november vorig jaar liet uitvoeren bij 1.000 Belgen.Dat vier op de tien ouders zich niet verdiepen in de cyberveiligheid van het digitale cadeau van hun kind - zoals gewoon nog maar het lezen van de handleiding en het doornemen van de veiligheidsinstellingen - en hun kind er zelf mee aan de slag laten gaan, houdt wel degelijk risico's in. 'Hello Barbie' kwam een paar jaar geleden bijvoorbeeld in opspraak, omdat deze pop met wifi en ingebouwde microfoon, onopgemerkt mee kon luisteren. Alles wat tegen de Barbie werd gezegd, werd opgeslagen bij moederbedrijf Mattel, wat ook niet bestand bleek tegen hackers. Maar heel wat andere fabrikanten of leveranciers van componenten springen dikwijls te laks om met de beveiliging. Daarnaast verzamelen veel digitale cadeaus ook persoonlijke informatie, zoals locatie- en inloggegevens. Hou ouder het kind, des te minder we ons bemoeien bij het aan de slag gaan met het nieuw gekregen, digitale cadeau. Kinderen tussen de 13 en 16 jaar worden volgens Kaspersky het minst begeleid. Ergens logisch, maar aan de andere kant is het wél een kwetsbare groep om slachtoffer te worden van cybercrime. Met enkele vuistregels en eenvoudige maatregelen kom je nochtans al een eind ver om de risico's te verkleinen;