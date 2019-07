Recyclagebedrijf Out of Use gaat voortaan afgedankte batterijen van elektrische en hybride wagens ophalen. De bedoeling is om nadien te kijken of ze herbruikbaar zijn, of worden gerecycleerd.

Het gaat om een meerjarencontract tussen Out of Use en Febelauto waarbij Out of Use zowel veilige als niet-veilige afgedankte batterijen van 42 automerken gaat ophalen bij garages.

Ouf of Use legt zich al jaren toe op de deasseblering, vernietiging en recyclage van afgedankte elektronica. Het bedrijf doet dat onder meer voor Smals.

"Niet-transportveilige batterijen (ook wel kritische batterijen genoemd) zijn erg brandgevaarlijk," zegt Mark Adriaenssens, zaakvoerder van Out Of Use. "Daarom halen we ze op in speciale containers, gevuld met brandwerend materiaal. In ons magazijn te Beringen stockeren we de elektrische batterijen tijdelijk in een speciaal voor dit doel gebouwde 40ft container (12,2 meter) met overdrukventielen, redundante blusapparatuur en bluswateropvang."

© Out of Use

Op dit moment gaat het nog maar om 78 opgehaalde batterijen, maar met de toename van elektrische en hybride wagens zal dit aantal in de komende jaren vermoedelijk sterk toenemen. Out of Use zegt dat het intussen investeert in vergunningen, infrastructuur, transport- en opslagcontainers voor de batterijen.

"Na de tijdelijke stockage worden de batterijen gesorteerd om zoveel mogelijk hergebruik toe te laten, in dezelfde of een andere toepassing (bv. energie-opslag). Niet herbruikbare batterijen worden klaargemaakt voor transport naar gespecialiseerde recylingbedrijven. Daar worden ze omgezet naar secundaire grondstoffen," aldus Adriaenssens.